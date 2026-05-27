“Антикорупция” се завръща - ще разследва и издирва, но нямало да е бухалка (Обзор)

Върховните съдии: На практика Общото събрание на ВКС ще носи отговорност за дейността на КПК

От "Прогресивна България" увериха, че щели да ревизират текстове, сега обаче трябвало да се приемат в този вид, за да не губим милиони по ПВУ

Закритата преди няколко месеца Комисия за противодействие на корупцията (КПК) се завръща, и то с разследващите си функции, които никой не харесва, но без тях ще загубим над 200 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост.

Тя обаче нямало да бъде бухалка, тъй като щяла да работи по Наказателнопроцесуалния кодекс. Това стана ясно по време на второто четене на законопроекта за противодействие на корупцията на лица, заемащи публични длъжности. Той беше изработен по време на служебния правосъден министър Андрей Янкулов. Гледа се по спешност, тъй като,

ако не се приеме до началото на юни, се губи плащането

Както се очакваше, основният дебат се въртеше около разследващите и оперативно-издирвателни функции на комисията, които се извършват от разследващите инспектори. Именно тази дейност на закритата КПК ѝ спечели прозвището бухалка.

От Висшия адвокатски съвет предложиха да не се приемат всички текстове, свързани с разследване, специални разузнавателни средства, оперативно-издирвателна дейност и т.н.

Подобно становище застъпва и ВКС.

Любомир Талев от Министерството на правосъдието обаче опонира, че органът, който не е политически обвързан, трябва да има тези правомощия, иначе губим парите по ПВУ.

Димитър Петров от “Прогресивна България” посочи, че ще подкрепят текстовете, но имали визия за развитието на КПК.

В бъдеще щели да ограничат разследващите функции

и те да бъдат под надзора на прокурор или следовател. Сега обаче, за да не се губят парите, трябвало да се приеме законът така.

Шефката на временната правна комисия Янка Тянкова допълни, че било разписано, че разследващите функции са по НПК. Освен това тя не била съгласна да се говори, че “всичко се прави само за да се вземат едни пари”. Нямало опасност комисията да се превърне в бухалка, както непрекъснато се повтаряло, защото имало гаранции. Надежда Йорданова, Стою Стоев и Велислав Величков (от ляво на дясно) са членове на комисията. СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

За разлика от предишната КПК, в която трябваше да има трима членове, избрани от парламента, тази ще бъде с петима. И то само един ще бъде избиран от Народното събрание, което на практика значи, че отговорността за комисията няма да се носи от депутатите.

Един ще се посочва от президента, двама ще се излъчват от Общото събрание на ВКС и ВАС и един от Висшия адвокатски съвет. Специфичното е, че съдиите могат да излъчват само съдия, но не и прокурор, а адвокатите само адвокат.

“Така избраният за член на комисията по смисъла на предвиденото, макар да не представлява ВКС, то Общото събрание на съдиите на практика носи отговорност за избрания член на комисията”, заяви ВКС в становище по законопроекта.

Друга важна промяна, направена от Петър Витанов и депутати от “Прогресивна България”, е, че

членовете на КПК не трябва да са в пенсионна възраст,

тоест на 65 години в края на мандата, който е 5 години. Хамид Хамид от ДПС и Петър Петров от “Възраждане” съзряха във възрастовото ограничение дискриминация. Опонираха им обаче, че имало такова в съдебния закон, а и при ректорите.

Председателят на комисията ще се сменя всяка година на ротационен принцип. Той ще получава основно месечно възнаграждение в размер 90 на сто от това на председателя на Народното събрание. Останалите членове ще получават в размер 80 на сто от заплатата на парламентарния шеф.

Известен дебат имаше и около многото срокове в закона, но депутатите прецениха, че е най-добре да се придържат към тези в проекта на правосъдното министерство, защото иначе щяло да настане объркване.

От Висшия адвокатски съвет попитаха какво би се случило, ако се окаже, че общите събрания на ВАС и ВКС или адвокатурата не предложат член на комисията - не защото не искат, а защото никой не пожелае да се кандидатира. Янка Тянкова обърна внимание, че има текст, според който комисията може да работи и с трима членове.

За и. ф. шеф на ВАС Любомир Гайдов изненадващо се оказа, че общите събрания на двете върховни съдилища, които ще избират двама от членове, трябва да се проведат в неработен ден.

По този повод шефката на правната комисия коментира, че разговаряйки със съдии в нейния избирателен район за съдебния закон, нямало едно мнение. Някои смятали, че изборите за нов ВСС трябва да са в неработен ден, за да няма влияние върху вота, други - в работен.

В крайна сметка депутатите заличиха думата неработен и оставиха на върховните магистрати сами да решат в какъв ден да провеждат общите събрания.

Велислав Величков от ПП обърна внимание на текста за падащия кворум на общите събрания и посочи, че това не е общо събрание на етажната собственост, за да се избере член на комисията с 33%.

Според Любомир Гайдов от ВАС обаче текстът в този вид бил работещ. Във ВАС съдиите били над 100. Иван Вачев от “Прогресивна България” коментира, че съдилищата щели да бъдат на висотата на своята отговорност.