Областните информационни центрове отбелязват 15 години от създаването си

„Областните информационни центрове в страната /ОИЦ/ отбелязват 15 години от създаването си. като партньорски диалог под мотото „15 години ОИЦ – свързваме идеи с възможности". Събитието е част от националната кампания на Мрежата от 27 областни информационни центъра в България за популяризиране на средствата от Европейския съюз в страната", каза управителят на ОИЦ в Добрич Геновева Друмева.

Форумът, който се проведе в Художествената галерия, събра зам.- кметове на общини, НПО, читалища, училища, институции, председатели на местни инициативни групи, организации и партньори, с които центърът успешно си сътрудничи от създаването си. днес. Мултимедийна ретроспекция на дейността на ОИЦ-Добрич, проведе се и дискусия за бъдещето на европейското финансиране през периода 2028 - 2032 г., както и обсъждане на нови съвместни инициативи с партньорите. Беше обявена кампанията на ОИЦ-Добрич, със заглавие „Истории от област Добрич. Малки проекти с голямо значение", която включва 24 кратки филма за успешни практики в бизнеса с европейско финансиране.

Началникът на Регионалното управление на образованието в Добрич Светлана Василева посочи, че центърът е много необходим за трайно популяризиране на професионалното и дуалното образование в областта.

ОИЦ- Добрич е създаден през 2011 г. като регионална точка за предоставяне на безплатна информация за възможностите за европейско финансиране в област Добрич. Данните показват, че за периода ОИЦ – Добрич, е провел над 8500 консултации, организирал е 420 събития с повече от 12 500 участници и е реализирал над 5600 медийни публикации и информационни материали.

Експертът от инфоцентъра Искра Димова отчете значителен ръст в интереса към дейността на центъра – от около 100 консултации през 2011 г. до над 1100 през 2025 г. По думите й, ОИЦ работи активно с общини, бизнес, читалища, училища, неправителствени организации, земеделски производители и граждани.

Сред акцентите в работата на центъра са информационните кампании в населените места от областта, както и активното присъствие в социалните мрежи. Facebook страницата на ОИЦ – Добрич, вече има над 3800 последователи, а през последните години центърът развива и Viber канал, Instagram профил и YouTube съдържание с разяснения по европейски програми и процедури.