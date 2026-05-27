Иван Брегов: Българското право работи с неясни понятия

Българското право работи с неясни понятия. Ту третира временно и.ф. като административен ръководител, ту като главен прокурор. Това посочи преподавателят по конституционно право Иван Брегов пред NOVA.

Според него през последните години отслабването или отстраняването на ключови фигури в прокуратурата се случва не толкова по силата на закона, а под политически натиск. Брегов направи паралел със случая на Иван Гешев, който беше отстранен като главен прокурор при обстоятелства, различни от първоначално започнатото дисциплинарно производство. По думите му и при Сарафов се наблюдава сходен модел.

„Той беше отстранен по политическа воля, която е външна за системата, а не трябва да е така. Това показва политическото влияние върху фигурата на главния прокурор. Когато политическата сила, която стои зад главния прокурор, е силна - той също е силен. Когато тази сила загуби влияние, главният прокурор става много слаб", каза Брегов.

„Ползвайки нормативни практически слабости, прокурорската колегия на ВСС злоупотребява със закона и производството. Възможно е да има и странно тълкуване от страна на Върховния административен съд", добави той.

По думите му, ако законът не ограничи ясно правомощията на временно изпълняващите длъжността, настоящият състав на ВСС може да избере нов временно изпълняващ функциите директор на НСлС.

„Правомощията на временно и.ф. не се различават по нищо от тези на титуляра. Той не се ползва от никакви ограничения", заяви Брегов.