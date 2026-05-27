В очакване на поредните дъждове Панов нареди спешно почистване на наносите под Владишкия мост

Работи се по премахването на огромните наноси в коритото на Янтра под Владишкия мост във Велико Търново. С тежка специализирана техника се прокарва авариен временен път, за да се достигне до тоновете стволове, клони, дънери, довлечени в устоите на моста, съобщиха от общината.

Акцията за освобождаване коритото на Янтра в кв. "Асенов" е по разпореждане на кмета Даниел Панов в очакване на поредни обилни валежи в четвъртък и код жълт за област Велико Търново.

Премахват се наноси и под Бейския мост в кв. "Света гора".