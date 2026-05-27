Частна линейка и кола се удариха в Пловдив, трима са ранени

Специалният автомобил минал на червено с включена сигнализация

Автомобил "Ауди" и линейка са се сблъскали кръстовището на булевардите "Цариградско шосе" и "6 септември" в Пловдив - в зоната пред кметството на район "Източен". Инцидентът е станал минути след 20 ч.

Линейката, която е на частна спешна помощ, е преминала с включена сигнализация на червен сигнал на светофара. Последвал ударът с аудито, което вече е било навлязло в зоната на кръстовището, при което линейката се е ударила в бордюр и се обърнала. Нейният водач, транспортираният пациент и придружителят му са откарани в болница за прегледи. По предварителни данни тримата не са пострадали сериозно. По информация на "24 часа" пациентът в линейката е бил контузен по време на спортна среща. Медицинска помощ е оказана на място на другия шофьор. Пробите за алкохол на водачите са отрицателни, съобщават от полицията.

До приключването на огледите движението в района на катастрофата е ограничено. Полицейски екипи насочват автомобилите към обходни маршрути.