Асеновградчанин месеци наред блудства с 8-годишно момиченце, за което трябвало да се грижи

Осъждан е и преди, сега ще лежи 6 г. в затвора

Месеци наред мъж от Асеновград блудства с 8-годишната дъщеричка на своя позната, която му оставяла детето, за да го гледа, докато е на работа. Момиченцето първоначално мълчало, защото насилникът го манипулирал с обещания за компютър, но след около половин година през сълзи разказало на майка си какво се случва, когато спи при него. 46-годишният мъж признал вината си пред Окръжния съд в Пловдив и присъдата му е била редуцирана с 1/3 - от 9 на 6 г., като наказанието е потвърдено от апелативните магистрати.

Пострадалото момиче е родено през 2015 г. Родителите му живеели заедно, но били в лоши отношения - майката била алкохоличка и употребявала наркотици, а бащата я биел. Разделяли се нееднократно, но все заради детето отново се събирали. След поредния побой обаче, който ѝ бил нанесен на рождения ѝ ден през 2024 г., жената взела детето и се изнесла от семейното жилище.

Непосредствено след раздялата майката стоплила отношения със свой стар познат. Преди години тя дори го запознала с братовчедка си, която през 2015-а му родила син. Мъжът бил безработен. През 2003-а и 2004 г. ходил на военни мисии в чужбина, след това пък натрупал много присъди в досието си. В периода 2018-2023 г. четири пъти карал след употреба на амфетамин и пико, хващали го да държи наркотици и веднъж се заканил с убийство. Според психиатричната му експертиза не е наркозависим, просто е употребявал.

След като се сближил със своята стара позната, двамата имали сексуални контакти, а той ѝ предложил да оставя дъщеричката си при него. Жената се съгласила, тъй като понякога ѝ се налагало да работи нощна смяна. Мъжът живеел в гараж, обособен като стая, със санитарно помещение. За спане имало само един разтегателен диван и когато момичето нощувало там, тримата със сина на домакина лягали един до друг.

На неустановена дата през юли 2024 г., след като момчето заспало, мъжът съблякъл момиченцето чисто голо, свалил и своите дрехи и започнал да го опипва, като детето изпитвало болка. След като се възбудил достатъчно, се преместил в банята. После казал на момичето, че случилото се ще бъде тяхна тайна. Обещал да му даде компютър, но той се оказал развален, а мъжът не успял да го оправи.

Въпреки ниската си възраст и липсата на познания за сексуалните отношения между хората, детето инстинктивно усещало, че са преминати всякакви граници. Чувствало притеснение и срам, като вътрешно в себе си знаело, че случващото се е нередно. Не споделило обаче с никого. Майка му продължавала да го оставя при насилника. Понякога той бил сам с момичето, макар първоначалната уговорка да изисквала присъствието на сина му.

При много от преспиванията в гаража блудствата се повтаряли. Ако момчето било там, баща му изчаквал то да заспи, в другите случаи той започвал да се възползва сексуално от момичето още щом си легнели. До съвкупление не се стигнало, но действията ескалирали. Понякога взимал ръчичката на детето и се търкал с нея, в други случаи трил интимните си части в тези на пострадалата. Целувал я както там, така и по устата.

По Коледа и Нова година майката на момичето не работела и не се налагало то да спи в дома на мъжа. На 10 януари жената поканила насилника на гости и вечерта забелязала странното му отношение към малолетната ѝ дъщеря - слагал я в скута си и решел косата ѝ. Усъмнила се, че между тях може да се случва нещо нередно и му казала да си върви, след което питала момичето какво правят, когато са двамата. Вместо да отговори, детето казало, че му се спи, но на следващата сутрин майката отново повдигнала въпроса. Детето се разплакало и ѝ разказало всичко.

Жената се разстроила, почувствала се объркана и не знаела какво да направи. Ден по-късно споделила с братовчедка си, която не повярвала и попитал мъжа, от когото детето се оплакало. Той отишъл пред квартирата на своята позната и дъщеря ѝ. Майката отказала да говори с него. На следващия ден подала сигнал в Районното управление и по случая започнало досъдебно производство.

Съдът е приел, че наказанието трябва да се определи при превес на смекчаващите вината обстоятелства. Като такива са отчетени изразеното съжаление, грижите, които полага за сина си и участието му в мисии. Като отегчаващи са посочени многото му присъди и употребата на наркотици. На втора инстанция обаче магистратите посочват, че второто негативно обстоятелство не трябва да играе роля при определянето на присъдата, тъй като мъжът вече бил превъзмогнал любовта си към дрогата. Окръжният съд обаче пропуснал да отчете възрастта на пострадалото дете, което е значително под 14 г.

Магистратите посочват още, че с извършването на престъплението подсъдимият "е засегнал личната телесна неприкосновеност на свидетелката и е нарушил половата й неприкосновеност. Тя е малолетна - не е навършила 14 години. С оглед малката й възраст е полово незряла, което застрашава нейното нормално физическо и психическо развитие". Единствената промяна, която допускат, е че действията са започнали не в началото, а в средата на юли 2024 г. Размерът на присъдата е потвърден, както и обезщетението от 15 000 лв. за детето. Първоначално то поискало 50 000.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред Върховния касационен съд.