Над 13 кг суха марихуана и 1 кг амфетамин са иззели от полицията от 13 май

От 13 май служителите на Министерството на вътрешните работи (МВР) са иззели над 13 кг суха марихуана, 1 кг амфетамин, а 53 автомобила, обявени за издирване, са открити. Това съобщиха от МВР във Фейсбук.

От МВР посочват, че високорискови наркотични вещества и прекурсори за производството им са иззели полицаи от началото на специализираната операция, разпоредена от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.

От началото на акцията на 13 май служителите на МВР са иззели 1,23 кг фентанил; 1 кг амфетамин; 1,37 кг метамфетамин; 89 стръка канабис; близо 13,54 кг суха марихуана; 9,79 литра прекурсори; екстази, „чай за пушене“ и други наркотични вещества.

В рамките на проверките за райски газ са инспектирани 6214 обекта. Открити са над 91 930 мл диазотен оксид, задържани са 1159 души, а образуваните досъдебни производства са 745.

По линия на противодействието на уличната престъпност са открити 53 автомобила, обявени за издирване; установени са 767 издирвани; проверени са близо 7300 места; съставени са 4930 предупредителни протокола; разкрити са 56 кражби на моторни превозни средства и части от тях.

При контрола на пътното движение са проверени 193 205 моторни превозни средства и 223 806 души; съставени са 66 902 фиша; 6520 нарушения са санкционирани с актове и са връчени 26 356 електронни фиша.

По линия на икономическата престъпност са проверени 9005 обекта; инспектирани са автоморги, заложни къщи, казина, фирми за бързи кредити и търговски обекти; проверени са 55 438 души; задържани са 875; образувани са 487 досъдебни производства.

От МВР добавят, че специализираните операции на територията на цялата страна продължават.

Безкомпромисна борба с наркоразпространението и наркотрафика, контрабандата, източването на държавен ресурс и пътната безопасност са приоритети на МВР, каза Иван Демерджиев по време на Национално съвещание на ведомството в Пловдив вчера.