Румен Радев ще бъде приет от шефовете на НАТО, Европейския съвет и ЕК

Румен Радев и Еманюел Макрон в Париж СНИМКА: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Премиерът Румен Радев ще бъде приет днес в Брюксел от ръководителите на НАТО, Европейския съвет и Европейската комисия. Предвижда се първата среща на министър-председателя да бъде рано тази сутрин с генералния секретар на пакта Марк Рюте, съобщава БТА.

Следобед премиерът ще има последователни срещи с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коща. След срещите с Рюте и Коща по предварителна програма се предвиждат изявления. В делегацията на премиера са също неговите заместници Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов, както и министрите на външните работи и на отбраната Велислава Петрова и Димитър Стоянов.

Премиерът Радев вчера бе приет в Елисейския дворец в Париж от френския президент Еманюел Макрон, а след това пристигна в Брюксел и разговаря със своя белгийски колега Барт де Вевер. Миналата седмица българският министър-председател предприе първото пътуване зад граница в новото си качество за среща в Берлин с германския канцлер Фридрих Мерц.

