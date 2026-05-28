Депутат за "незаконния град" край Варна: Говорим за корупция от големи размери

Говорим за корупция от големи размери в община Варна и на държавно ниво. Аз започнах да подавам сигнали от септември от миналата година след молба от граждани. Това заяви депутатът от "Възраждане" Коста Стоянов пред Нова тв по случая с построения "незаконен" нов град край Варна. Той заяви, че се надява всеки да си понесе наказанията по случая.

Стоянов заяви, че арх. Валентин Койчев от район е Приморски е издавал удостоверение за търпимост за строежите, които са били с невярно съдържание. По тези документи той е подал сигнал и е образувана преписка. Той поиска отговор как са били вписани в кадастъра всички тези незаконни документи. Стоянов допълни, че министъра на регионалното развитие е поискал оставката на шефката на кадастъра в района.

Стоянов заяви, че и ГЕРБ и ПП-ДБ не са предприели никакви действия. Според него корупцията е на местно ниво, а след това има чадър на по-високо ниво.

Общинският съветник от ГЕРБ във Варна Стоян Петков заяви, че от 2024 г. от партията са му започнали да питат кмета за строителството. Той допълни, че действията, които са трябвало да бъдат предприети са били в компетенцията на кмета.

Общинският съветник от ПП-ДБ Мария Ангелова заяви, че случилото се е криминално деяние, което е започнало през 2023 г. и продължило досега. Тя заяви, че удостоверенията за търпимост са били издадени по време на управлението на ГЕРБ в общината.