"Маркет линкс": 50% е било доверието към правителството на Радев през май

28% е било доверието на хората към кабинета на Андрей Гюров, което е оценка за проверка на изборите, показват данни на ново представително проучване на "Маркет линкс" по поръчка на Би Ти Ви.

Същия месец 50% е било доверието на хората към кабинета на Румен Радев. За сравнение - 14% е било доверието към правителството през януари.

По отношение на доверието към Народното събрание числата са доста по-различни - едва 8% е доверието към него през януари, 6% през април, 19% през май.

Доверието към политическите лидери също е показателно - към Румен Радев то е 56% за сметка на 22% недоверие, към Божидар Божанов - 10% доверие спрямо 59% недоверие, за Ивайло Мирчев доверието е 9% спрямо 65% недоверие, доверието към Костадин Костадинов е 11%, а недоверието - 68%. За Асен Василев - 13% доверие и 72% недоверие, а за Бойко Борисов - 13% доверие спрямо 77% недоверие. Атанас Атанасов е със 7% доверие и 72% недоверие, а Делян Пеевски - с 8% доверие и 88% недоверие.

"По отношение на недоверието разликите са прекалено съществени", коментира Добромир Живков от "Маркет линкс".

51% от анкетираните са съгласни с твърдението, че министрите в правителството имат необходимата компетентност. 24% не са съгласни в това твърдение. За 56% от попитаните действия на новото управление затвърждават позициите на България в ЕС. 75% очакват новото управление да извърши реформа в правораздаването, така че да има еднакви правила за всички.