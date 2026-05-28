Разпродадени са къщи и апартаменти от "незаконния град" край Варна

Част от къщите и апартаментите от т.нар. "незаконен град" край Варна вече са продадени от инвеститора "Форест клуб Варна" на трети лица. Това става ясно от проверка на Mediapool за статута на терените в местността "Баба Алино" край курорта "Златни пясъци".

Във вторник кметът на Варна Благомир Коцев обяви, че над 100 обекта там са построени незаконно и без разрешение. Инвеститор е украинската "КУБ корпорация", управлявана от Олег Невзоров.

Според Благомир Коцев сградите трябва да бъдат съборени, тъй като са незаконни. В момента достъп до комплекса е блокиран, а строителните дейности са спрени.

Инвеститорът твърди, че няма нарушения, а според информация на Mediapool той е получил удостоверения за търпимост на строежите, издадени през 2023 г. от район "Приморски", който към онзи момент е управляван от ГЕРБ.

Към момента обаче голяма част от къщите и апартаментите са собственост не на компанията, която ги е построила, а на частни лица – основно чуждестранни граждани, вероятно украинци. Сред купувачите има и българи, както и местни фирми.

Къщите и блоковете от комплекса "Форест клуб" са в няколко отделни имота.

През годините част от тях са придобити от дружеството "Форест клуб Варна", което се управлява от Олег Невзоров и е собственост на украинеца Володимир Фадеев, българката Ганна Ливадова и фирмата "Годелукс" ЕООД (притежавана от украинския гражданин Игор Александрович Згуров).

От справка в Търговския регистър се разбира, че фирмата "Форест клуб Варна" е създадена през 2011 г., но тогава се е казвала "Асперия".

Какво е имало върху терените

Още със създаването на "Асперия" в капитала ѝ е апортиран един от имотите, част от затворения комплекс. Той е бил собственост на дружеството "Автоекспрес".

Отбелязан е като гора, върху която е имало масивна сграда – четириетажен хотел, "метален склад" със застроена площ от 43.5 кв. метра, агрегатно помещение със застроена площ от 18 кв. м, павилион със застроена площ от 49 кв. м и нафтово стопанство.

Всички тези сгради са отбелязани в кадастъра и към момента.

При учредяването на фирмата "Асперия" собствеността е разделена между "Автоекспрес", Янка Пенкова Башева и Ашот Андраникович Чобанян.

Купува – продава

Впоследствие собствеността се сменя няколко пъти, а украински собственици влизат през 2022 г., когато името е сменено на "Форест клуб Варна".

Справките в Имотния регистър показват, че апартаменти от хотела, апортиран от "Автоекспрес", са се продавали преди собствеността да се прехвърли към украински граждани.

После, през 2018 - 2019 г., започва обратен процес и "Асперия" купува апартаменти от хотела. От 2023 г. отново започва продажба на апартаменти във въпросния хотел, но този път от "Форест клуб Варна".

През 2023 г. "Форест клуб Варна" купува съседен имот от над 1700 кв. метра, който се води гора. Продавач е фирмата "Евроселект" на Атанас Петров Башев, а цената е 300 000 евро. Към момента в кадастъра в този имот са отразени десетина къщи.

Нотариалните актове за тях са издадени първо на 9 март 2026 г. и са оформени по документи, а не след продажба. Тоест няма запис за предишен собственик и съществуване на тези къщи. На 13 май 2026 г. част от къщите са прехвърлени на частни собственици.

Продадени са и къщи в съседни имоти, които са изкупени от "Форест клуб Варна" през 2023 г.

Според официалните данни от Имотния регистър има сделки за жилища и по 600 евро на кв. метър, а последните са сключени при около 1600 евро на кв. метър.