Бойко Найденов: Сарафов трябваше да си подаде оставката много отдавна

Сарафов трябваше да си подаде оставката много отдавна. Това коментира пред БНТ Бойко Найденов - бивш главен прокурор и бивш директор на Национална следствена служба.

"Тази оставка трябваше да се подаде много отдавна. Още след взрива прегрупирането, аз тогава споменах, че и той, и Гешев трябва да си отидат, защото по един или друг начин, те наистина урониха престижа на съдената власт като цяло и на прокуратурата, и ръководството на прокуратурата в частност. Не можеш да заемеш една длъжност толкова време с пълното съзнание, че е абсолютно незаконно да заемаш. Не знам дали той е взимал решенията, дали някой му е подсказал. Най-добре е той да го каже. Аз многократно съм апелирал към това, да излезе и да каже какви мотиви са го водили да вземе тази длъжност, да блокира държавата."

По думите му кадровите решения във Висшия съдебен съвет през последните години не са били самостоятелни.

„Назначенията на тези позиции последно време ставаха с благословията на един-двама души. Те решаваха какво да се случи", каза Найденов.

На въпрос кой стои зад тези решения той отговори:

„Политици, разбира се. Най-вероятно политици."

Бившият директор на Националното следствие коментира и работата на Сарафов начело на прокуратурата.

„Прекратиха едни дела, които се водеха срещу определени политически лидери. И имаше едно-две други политически насочени дела срещу лица от друга политическа партия, които бяха държани дълго в ареста. Нищо друго не се е случило", каза той.

По думите му не е имало реална промяна в системата.