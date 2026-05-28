Стефан Белчев: Ще предложим депутатските заплати да се заковат на едно ниво

Нашата парламентарна група е абсолютно категорична, че ще има развитие по темата за депутатските заплати. В сегашните парвила това не е засегнато по една единствена причина - все още чакаме официалния разчет от министерството на финансите и в ммента, в който имаме окончателните данни, ще направим предложения за промяна в този правилник. Народните представители получават основно месечно възнаграждение равно на три средно месечни заплати. Обсъждаме това да се замени със следния текст: "Народните представители получават основно месечно възнаграждение в размер на 4326 евро, което се изплаща по баков път." Но обръщам внимание на следващата алинея, че това възнаграждение може да се увеличава в съответствие с политиката по доходите в бюджетната сфера съгласно предвиденото в закона за държавния бюджет за съответната година. С това предложение на практика заковаваме заплатите на едно ниво и единствено и само през бюджета за следващата година би могла да се промени тази заплата.

Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Стефан Белчев в сутрешния блок на Би Ти Ви.

Новият модел, който ще се въведе в изпълнителната и законодателната власт, ще бъде друг, каза той.

По думите му с колегите от партията си искат да върне нормалността в общуването в парламента. "Ако щете, да има хигиена на общуване, защото всички виждаме, че в последните години парламентът беше повече шоу, отколкото съзидателни действия", обясни Белчев.

"Смятам, че на дебатите днес ще има някакви промени. Но всяко коректно предложение на опозицията ние разглеждаме и защо да не го приемаме", каза той.

Ще има ли увеличение на максималния осигурителен доход? "Нека не бъркаме данъците с осигуровките. Повишеният праг, койт ще бъде от 1 август, е инветсиция от страна на хората с по-големи възможности в своите старини. Фактът, че ще се вдигнат осигуровките - така подкрепяме НОИ и касата, в бъдещ момент ще се отрази на тези същите хора", каза депутатът от "Прогресивна България".