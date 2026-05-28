Иван Василев: В частни фирми има достъп до чувствителна информация за работата на държавата

Имало е назначени хора в министерството, за които чувах, че никога не са идвали никога на работа, разказа Василев

В частни фирми има достъп до чувствителна информация за работата на държавата. Това е голям проблем. Защо е допуснат и какви са причините за това, ще търсим през следващите месеци. Но по-важното - ще намерим и предложим решение как да бъде отстранен. Това заяви пред БНТ Иван Василев, министър на иновациите и дигиталната трансформация.

"Първото нещо, което направихме, е да предложим нова структура на обявеното вече министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Заварихме 19 дирекции, предлагаме те да станат 8. Оптимизираме щатните бройки с намаление със 120 души в момента. 589 беше общата щатна численост на двете министерства със 70 незаети щатни бройки. В новата структура ще работят драстично по-малко хора, но вярвам, че това няма да се отрази нито на ефективността, нито на качеството на работата. 50 души ще бъдат освободени. Тази нова структура за работа на администрацията, е само първата стъпка от серия такива, които ще следват", посочи той.

"Средната заплата във вече обединеното министерство е около 1800 евро. Има служители, които получават много по-малко от това, но и такива, които получават много повече. Хората в държавната администрация идват да работят в голямата си част за кауза. Да направят България едно по-добро място за живот. Невинаги заплатата е това, което носи удовлетворението от добре свършената работа", подчерта министърът.

"Поставяме си амбициозната задача да трансформираме изцяло процесите и работата на държавната администрация на първо място. Да оптимизираме процесите, така че всъщност те да бъдат незабележими от хората. Държавата да не изисква от вас тези документи, които тя самата ви издава", посочи Василев.

"Когато трябваше да попълня и предам документите, за да бъда официално назначен като министър на мен ми се изискаха документи, които държавата сама е издала - трудова книжка, копие от дипломата за завършено висше образование. Държавата ги има тези неща. Иска ги на хартия. Това трябва да приключи. И това ще започне да приключва стъпка по стъпка в следващите месеци", разказа той.

"Имало е незаети щатни бройки в министерството, за които никога не е обявяван конкурс. Имало е и назначени хора, за които чувах, че никога не са идвали никога на работа", заяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация.

"Ефектът от реализираните обществени поръчки през последните десетилетия ги виждаме всички. По дупките по улиците, по магистралите, които са направени по некачествен начин. По електронните услуги, които са недостъпни или пък са заключени", каза той.

Според него всичко може да бъде променено стига да има воля и желание.

"Разработваме мобилно приложение, което да даде възможност на хората да избират продуктите, които са необходими за тяхното домакинство и на база на информацията за цени в различни вериги, които постъпват към текущия сайт на "Колко струва", да дадем къде и как могат да си напазаруват най-евтино продуктите от тяхната потребителска кошница на база на локацията. Ще вградим и гласов асистент, за хората, които нямат възможност да пишат. Ще бъдат насочени към този магазин, където най-евтино могат да купят тези неща, които са от тяхната потребителска кошница", каза Василев.

"В тестовата версия, която работи вътрешно при нас в момента, излизат много интересни данни. За стоки в една и съща верига в различни градове, цената варира в 20-30-40 евроцента. Пазарът е регулаторът на справедливата цена, но именно технологията може да повиши конкуренцията между търговските вериги, да покаже на хората къде могат да купят това, което е важно за тях и по този начин веригите да са стимулирани да предлагат все по-ниски цени на потребителите, заяви министърът.