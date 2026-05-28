Дърво падна върху паркирани коли в Асеновград (Снимки, Видео)

Граждани винят общината, че не е взела мерки предварително

Голямо дърво се е стоварило върху паркирани коли в Асеновград тази сутрин, съобщават очевидци.

"До старата мандра. Жалко за собствениците на автомобили", пише Влашо Хаджимарков. И публикува кадри, на които се вижда как дебелият ствол е блокирал улица, а при падането е нанесъл материални щети по част от колите на нея.

"Как пада такова дърво, то изглежда здраво и най-вероятно има огромни корени", пита Надежда Димитрова. Други асеновградчани пък обвиняват общината, че не е взела мерки и не е установила, че дървото е опасно.