ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Оставиха в ареста мъж, помагал за огромен обир на ...

Времето София 21° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22930835 www.24chasa.bg

Един загинал и 36 ранени в катастрофи през изминалото денонощие

844
Катастрофа Снимка: Pixabay

Един човек е загинал, а 36 са ранени при 32 катастрофи на територията на страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР на сайта си.

В София са станали три тежки пътни произшествия и 37 леки, при които трима души са ранени, уточнява БТА.

От началото на месеца са настъпили общо 533 произшествия, при които 37 души са починали, а 642 са пострадали. 

От началото на годината при 2245 катастрофи 162 души са загубили живота си, а 2782 са ранени. 

При сравнение със 142 загинали през същия период на 2025 г., тази година се отчитат 20 повече загинали участници в движението по пътищата.

Катастрофа Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание