Един загинал и 36 ранени в катастрофи през изминалото денонощие

Един човек е загинал, а 36 са ранени при 32 катастрофи на територията на страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР на сайта си.

В София са станали три тежки пътни произшествия и 37 леки, при които трима души са ранени, уточнява БТА.

От началото на месеца са настъпили общо 533 произшествия, при които 37 души са починали, а 642 са пострадали.

От началото на годината при 2245 катастрофи 162 души са загубили живота си, а 2782 са ранени.

При сравнение със 142 загинали през същия период на 2025 г., тази година се отчитат 20 повече загинали участници в движението по пътищата.