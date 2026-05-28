Младежи от Велико Търново са най-голямата група в похода по стъпките на Ботев

Близо 130 младежи от област Велико Търново са част от 78-ия Национален туристически поход „Козлодуй – Околчица“ и са най-голямата група, казаха за БТА от ръководството на похода.

Групата от Велико Търново е сформирана от Туристическо дружество „Незабравка“ и в нея са включени млади хора от седем училища, каза за БТА ръководителят Деян Караджов. По думите му подготовката за похода започва още от януари и се записват около 300 желаещи. Организираме осем тренировъчни похода, защото за всички трябва да е ясно, че 120 километра за седем дни не е никак лесно. За нас е важно участниците да са наясно, че трябва да спазват правила, че има дисциплина, че се върви в колона, добави Караджов. Това е незабравима емоция за младите хора. Възпитават се в патриотичен дух и признателност към подвига на предците ни и за това се гордеем с тях, каза Караджов.

Община Велико Търново и множество частни компании подкрепят организацията, която всяка година води походници по ботевите стъпки от Козлодуй до Околчица.