Лекар от "Достойните българи" с награда в Световния ден на спешната медицина

Д-р Димитър Бакалов от Спешно отделение на МБАЛ-Пазарджик беше сред отличените лекари по време на връчването на Годишните награди за спешни медици по повод отбелязването на Международния ден на спешната медицина – 27 май. Той получи отличието в категорията „Спешен млад медик, проявил висок професионализъм при спасяване на пациенти в животозастрашаващи състояния". Д-р Бакалов бе удостоен с отличие и в инициативата на в."24 часа"- "Достойните българи" за кампанията му с уроци за учениците за вредите от вейпове, наркотици, енергийни напитки и т.н.

Събитието беше организирано от Инициативен комитет с участието на представители на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов", Българската асоциация на спешните лекари, Националната асоциация на работещите в спешната медицинска помощ и НЦОКССМП „Проф. д-р Милан Миланов".

„За мен е чест и изключителна отговорност да получа тази награда. Благодаря на д-р Темнилов, на ръководството на Българския лекарски съюз, на колегите ми и на моето семейство за подкрепата и доверието.

Честит празник на всички спешни медици, медицински сестри, шофьори и санитари, които всеки ден се борят за спасяването на човешки животи.

Голяма благодарност отправям към хората, които застават зад мен, без дори да ме познават. Благодаря и на всички, които оценяват помощта ми. Вашето доверие дава смисъл на всичките ми усилия", заяви д-р Бакалов, след като получи своята грамота и кристално сърце.