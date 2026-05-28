Мнозинството върна парламентарната комисия по демографска политика в социалната

Отпадна забраната председателят на парламента (и заместниците му) да не се изказват докато водят заседание

Заместниците на комисии се намаляват от 4 на 3

Парламентарната комисия по демографска политика, децата и семейството вече престава да съществува като самостоятелна и се влива в тази по социална политика. Така, по предложение на "Прогресивна България" ситуацията се връща в старото положение до преди два парламента - тя бе отделена през юли 2024 г.

Това бе и най-същественият дебат от началото на деня, в който единствената точка от програмата на депутатите е правилника за работата им.

Още със старта на заседанието съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов използва обсъждането на заглавието на законопроекта, "за да си позволим малко по-общ коментар" по текстовете като цяло. И отбеляза, че в правилника са останали проблемни текстове.

Депутатът акцентира на важността на парламентарния контрол, който включва изслушвания, временни комисии. Контролът е тази функция на НС, която цели да покаже, че управлението е легитимно, каза Божанов. Отбеляза, че дебатът е "оставен назад", включително и през намаляването на времето за изказвания. Тъй като цитира конкретни предложения, председателката на парламента Михаела Доцова напомни, че на председателски съвет формациите са се разбрали днес тя да "възпира коментари и изказвания, които не са по конкретното обсъждане". Нека се върнем към обсъждане на общия дух на правилника, а не по конкретни предложения, призова тя. Божанов отново се върна към някои от опасенията си, след което призова за конструктивен диалог.

Първият опит за корекция от страна на ПП дойде още в началото - Стою Стоев поиска в текста, уреждащ кой да води парламентарните заседания при предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на НС и вместо това да е "заместник-председателя, излъчен от най-голямата парламентарно представена партия или коалиция", да важи за "парламентарна група".

Ръководителят на групата на "Прогресивна България" обаче заподозря, че корекцията е заради разпадането на коалицията "Продължаваме промяната - Демократична България", които се разделиха на две още в началото на този парламент.

"Правилникът отразява общественото и електорално представяне, затова този текст трябва да се съхрани (старият текст - б.р.). Направихме компромис. Без аналог една партия се разформирова преди конституирането на НС, ако го въведем като норма ( да важи за парламентарни групи - б.р.) бихме насърчили това в бъдеще. Нека се придържаме към постановката от последните 35 г. тя отразява общественото представителство", каза Витанов.

Божидар Божанов също подкрепи искането за нововъведението, но в крайна сметка то получи само 66 гласа "за" ( 3 от ПБ, 20 от ГЕРБ, 2 от ДПС, 10 от ДБ, 12 от ПП и 10 от "Възраждане", 119 бяха против, а 8 се въздържаха (от ПБ).

Петър Петров от "Възраждане" бе против отпадането на досегашната забрана председателстващия заседанието да се изказва и дебатира по точки, които води за обсъждане и гласуване. "Това бе добър механизъм, сега забраната отпада. Опасяваме се, че когато председателят се изказва, може да заеме пристрастна теза, няма лошо да заеме позиция, но когато започне да води, особено предвид новите ограничения за изказванията, тази безпристрастност може да бъде нарушена", каза той. Въпреки опасенията на опозицията, промяната бе приета и шефката на парламента, както и заместниците й вече ще може да се включват в дебата, независимо дали водят заседанието в момента.

Александър Иванов от ГЕРБ изрази съображения за намаляването броя на зам.-председателите на комисиите от 4 на 3. Той настоя и за подкомисия, която да работи за присъединяването на България към ОИСР. Мартин Димитров също настоя, че страната ни трябва да работи за присъединяването, още повече, че управляващите са поели ангажимент това да стане до края на юни.

Намаляването на председателите мина със 148 "за", 14 "против" и 22 въздържали се.

От наименованието на комисията по конституционни и правни въпроси отпада думата "конституционни".

Анна Бодакова от ДБ се възмути от отпадането на досега съществуващата демографска комисия. Тя отбеляза, че мерките срещу демографската криза не се изчерпват само като социални такива, а има цял набор от различни подходи. Димитър Здравков подчерта, че цялото НС смята демографския въпрос като основен, а за демографска политика трябва да се говори във всички комисии. Добави още, че в правителството има ресорен вицепремиер, който отговаря за демографските политики.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов отбеляза, че в предишни парламенти е имало практика за роене на комисии, включително и създаване на такива само за един човек. Сега се отивало в другата крайност - закривали се важни комисии. Той не видя достатъчно аргументация за закриването на демографската комисия. Комисията по иновации и дигитална трансформация обаче била излишна и неработеща. С ирония Костадинов дори предложи и закриването на тази по младежта и спорта. "Политически санаториум за политически пенсионери" - това бе определението му за министерството на икономиката.

Костадинов отбеляза, че освен структурата, важно е колко са активни комисиите и техните председатели. Той напомни, че комисията по външна политика, когато неин председател бе Бойко Борисов, се е свикала само веднъж - и то след подписка от "Възраждане", за да се приеме декларация за Северна Македония. Комисията за българите в чужбина пък винаги заседавала активно, независимо кой е председател. Депутатът настоя, че демографската политика е изключително важна.

Божидар Божанов го репликира, че комисията по иновации и дигитална трансформация е огледална на но съществуващото министерство. И напомни, че в него се сляха структури, "което бе добре направено, имаше припокриване на политики". Тази комисия разглежда редица законопроекти, настоя той за запазването й, прогнозирайки, че тя ще има доста работа.

Депутатът от "Прогресивна България" Владимир Николов натърти, че за формацията им демографската политика е изключително важна. "Ние сме дълбоко загрижени за постоянното намалява на населението и скоро ще предложим законодателни мерки по няколко направления. не е сега моментът да го обсъждаме. Проблемът е сериозен, ще вземем мерки в кратки срокове, като приключат спешните неща", настоя депутатът.

Росица Кирова от ГЕРБ също поиска демографската комисия да може да заседава самостоятелно и да обсъжда политики, включително на МС и управляващото мнозинство. Тя заподозря, че в залата има "неразбиране колко е натоварена социалната комисия". "Това е най-натоварената комисия. Ще е трудно, почти непосилно, да се отдели достатъчно време на демографската политика", алармира тя. Настоя ПБ да преосмислят отпадането на комисия, "дори с цената на 10-минутна почивка". Според нея комисията ще бъде изпълнена със смисъл. Росица Кирова от ГЕРБ предупреди, че социалната комисия и сега е прекалено натоварена. Снимка: Велислав Николов

За 5 г. имаме нула точки, които са разглеждани по демографската политики, когато двете комисии са били едно (социалната и демографската - б.р.), каза Костадинов.

Мирослав Иванов напомни, че демографската комисия бе създадена след активен дебат и достигане до безспорни изводи, че тези въпроси за съществени и трябва да се обсъждат в отделна комисия. Той прогнозира какви ще са й медийните заглавия: "Народното събрание закри комисията по демографска политика, децата и семейството" - това ще е посланието към българската общественост, предупреди той. Спря се и на напомнянето за ресорния вицепремиер, но попита как депутатите ще комуникират с него след като няма ресорна комисия. "4-5 души, които ще обслужват нейната работа не са съществен аргумент, че така ще се намали администрацията", добави депутатът от ПП, искайки разумни аргументи за закриването на комисията.

Николай Денков от ПП нарече грешка сливането на демографската и социалната комисия. "Когато имате голям проблем, поставяте цели за решаването му и намирате средства. Един от двата големи проблема са демографска политика и липсата на координирани усилия за решаване на проблемите на децата и семействата. Нямаме стратегически документи за разрешаване на демографския проблем, за ранно детско развитие, имаме и проблем с координация на дейностите на образователното, здравното, социалното министерства и това на младежта и спорта. И той, като Кирова, посъветва ПБ да си вземат почивка и да премислят. Наличието на вицепремиер пък говорели че осъзнават, чеима нужда от политика в тази псоока, но няма инструмент, който да го изпълни със съдържание. Денков настоя, че няма нито една институция, натоварена с проблемите на децата, а в минситерството на младежта и спорта, младежта е на заден план.

Как последните 5 г., при условие, че бяхте на власт в немалка част от времето, какви национални приоритети поставихте и как ги постигнахте, атакува бившия премиер депутатът от ПБ Здравко Марков.

"Ако всеки път, когато някои ви постави принципен въпрос и излезете с лични нападки, и смятате, че това ще ви свърши работа, дълбоко се лъжете", отговори Денков. "Управлявахме 10 мес. в сложна коалиция, в която даже не бяхме първа политическа сила, а вие, през вашия премиер сте управлявали 2 повече от нас. Вие къде бяхте?", атакува той в същия дух.

По отношение на демографската политика за първи път имаме повече българи, върнали се от чужбина, отколкото напуснали, емоционален бе той в отговора си. България стана притегателно място, точно когато управлявахме ние, самопохвали се той. И посъветва ПБ да внимават как си подготвят бюджета.

С обострянето на спора Димитър Здравков предложи прекратяване на дебата по параграфа - мнозинството го послуша.