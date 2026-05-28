Наркодилърите от "Дружба" разпространявали дрога и около училища

Снощи антимафиоти от ГДБОП задържаха дилъри в столичния квартал „Дружба". Има арестувани на два адреса. В района е открит и склад, в който са открити два сака с различни наркотици.

Има данни наркодилърите да са разпространявали дрога и около училища, обясни пред БНТ главен инспектор Калин Рачев, началник на сектор „Наркотици" към ГДНП.

Рачев обясни как е протекла операцията и колко души са били задържани.

„В рамките на разпоредената съвместна полицейска операция на територията на град София са проверени около седем адреса, задържани са седем лица. И на два от адресите са намерени наркотични вещества."

Рачев обясни каква е била функцията на двата обекта, в които са открити веществата. Става дума за апартамент и гараж.

„Апартаментът, доколкото успяхме да придобием представа, е използван като депо, в което наркотичните вещества са били разпределени и готови за пласиране, както и гаражна клетка в близост до този апартамент, която е използвана като склад."

По думите на Рачев са открити различни видове наркотични вещества, като количествата все още се уточняват.

„По-голямата част от наркотичните вещества са канабис. Също така има и големи количества прахообразни вещества, както и таблетирани такива."

От думите на Рачев стана ясно, че задържаните са известни на полицията.

„Част от задържаните лица са известни на МВР, но малка част от групата все още прохождат в този бизнес, както се казва."

По думите му групата е използвала различни способи за разпространение, включително интернет приложения.

„Тези лица са използвали различни способи, включително и това, което е популярно в последно време, използването на различни канали, като Telegram, Whatsapp."

Разследващите имат информация, че въпросната група е действала и около училища.

„За огромно съжаление, лицата, които разпространяват наркотични вещества, нямат големи скрупули. Имаме информации, че и в районите на училищата се е извършило това разпространение."

Главният инспектор отправи апел към родителите да наблюдават децата си.

Рачев посочи, че задържаните са за срок до 24 часа и предстои прецизиране на обвиненията.