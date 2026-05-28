ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

И легендата Видич ще играе в "Мача на Надеждата"

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22931055 www.24chasa.bg

Оставиха в ареста мъж, помагал за огромен обир на възрастни хора в Кюстендил

2044
Темида Снимка: Пиксабей

Окръжният съд в Кюстендил потвърди определение на Районен съд-Кюстендил, с което е оставено без уважение искането на обвиняем в помагачество за грабеж на 24 542 евро от възрастна двойка в града, за изменение на мярката му в по-лека такава. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране, съобщиха от обвинението.

Запознаването с материалите по досъдебното производство обуславя извод, че след задържането му са били извършвани множество по вид и обем процесуални действия. Анализът на наличните доказателства, събрани до момента, не само, че не разколебава, а напротив – потвърждава извода за съпричастност на обвиняемия към престъплението. В тази посока са: показанията на разпитаните свидетели и приобщените експертни справки и експертни заключения, се казва в мотивите на Окръжен съд Кюстендил.

Осъществена е и втората предпоставка - на обвиняемия е повдигнато обвинение за извършване на престъпление, за което се предвижда затвор от три до десет години. За необходимостта от продължаване на задържането спрямо обвиняемия, са решаващи обстоятелствата, относими към риска същия да се укрие при различна мярка на процесуална принуда.

Касае се за тежко умишлено престъпление, отнети са парични средства на висока стойност, до момента извършителят се укрива, а обвиняемият – негов съучастник, при опита да бъде спрян от полицейски служители няколко часа след деянието е предприел категорични действия, целящи да се укрие, избягал е с автомобила, който е управлявал, в последствие в тъмната част на денонощието го е изоставил и се е скрил в храстите, а за откриването му полицейските служители са използвали куче и термо-камери.

Въззивният съд намира, че и към настоящия момент мярката „задържане под стража" е единствената мярка за неотклонение, която би могла да осъществи спрямо него.

Темида Снимка: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание