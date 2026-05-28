Румяна Бъчварова: Трябва да стигнем до съдебна система, която отговаря на стандартите на европейска държава

Първите действия на новото редовно правителство показват приемственост и желание за надграждане, а не за политическо противопоставяне. Това заяви бившият вътрешен министър Румяна Бъчварова пред Би Ти Ви.

По думите ѝ при предаването на властта кабинетът на Андрей Гюров е оставил подробен отчет за свършеното и приоритетите пред държавата.

„Това е много добра практика. Не просто приемственост, а възможност за надграждане на усилията на един екип с този, който идва", коментира Бъчварова.

Бившият вътрешен министър коментира и оставката на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор и директор на Националното следствие.

Според нея това е очаквана стъпка, но само начало на по-сериозните реформи в съдебната система.

„Три години временно изпълняващ длъжността беше една безотговорност по отношение на съдбата на много проблеми в държавата", заяви тя.

Бъчварова добави, че предстоят още трудни решения, включително промени във Висшия съдебен съвет и механизми за контрол върху главния прокурор.

„Не трябва да се спира по средата на пътя. Трябва да стигнем до съдебна система, която отговаря на стандартите на европейска държава", каза още тя.

Румяна Бъчварова коментира и твърденията за изтичане на информация от МВР към криминалния свят.

„Има индикации за пробиви в системата и трябва да се намери начин те да бъдат ограничени", заяви тя.

По думите ѝ в министерството липсва достатъчен контрол, а в част от случаите нарушенията приключват само с дисциплинарни наказания.

„Самите служители нямат достатъчен респект към системата и към хората, които я управляват", посочи Бъчварова.

Според нея реформите в МВР изискват време, политическа воля и стабилно парламентарно мнозинство.