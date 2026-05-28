И легендата Видич ще играе в "Мача на Надеждата"

Спипаха наркотици във Велико Търново и свищовско село

Марихуана

Служители на полицейските управления във Велико Търново и Свищов иззеха наркотични вещества, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в старата столица.

В хода на специализирана полицейска операция за противодействие държането и разпространението на наркотични вещества вчера в областния град е извършена проверка на 26-годишен местен жител. Намерени и иззети са около 5 грама растителна маса, която при полеви наркотест е реагирала на марихуана. При последвало претърсване в жилище в града са намерени и иззети още около 100 грама от същата растителност и шест шишенца, съдържащи общо около 60 мл. кафеникава течност, която при полеви наркотест е реагирала на синтетичен канабиноид.

В хода на същата операция е извършена проверка на адрес в свищовското село Козловец, обитаван от 37-годишен мъж. В хода на проверката в съседния имот са намерени и иззети 14 растения от рода на конопа, изградено за тях капково напояване и необходимото оборудване. При полеви наркотест растенията са реагирали на марихуана.

Мъжете са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР. По двата случая са започнати досъдебни производства.

Преди два дни служители на полицията в Павликени и Стражица иззеха наркотични вещества от чуждестранен гражданин и 27-годишна жена, припомня БТА.

