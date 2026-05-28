И легендата Видич ще играе в "Мача на Надеждата"

До полунощ чистиха наноси от Янтра във Велико Търново, за да не залее отново

Дима Максимова

[email protected]

Почистване на коритото на Янтра под Владишкия мост във Велико Търново Снимки: Община Велико Търново

Мащабна акция по аварийно почистване на р. Янтра в подножието на Владишкия мост се проведе снощи в квартал „Асенов". В продължение на няколко часа тежка техника започна да разчиства огромната камара от дървени трупи, тежащи по няколко тона и наноси, струпани под сводовете на моста.

На място до полунощ бе и кметът на старопрестолния град Даниел Панов, съобщиха от общината.

Дърветата и наносите бяха довлачени при голямото наводнение от огромната вода и вълната по Янтра, дошла откъм Габрово и по р. Дряновска – от Дряново.

70% от камарата беше премахната снощи, работата продължава и днес до освобождаване на коритото.

Паралелно бяха почистени и струпванията в коритото на Янтра под Бейския мост в кв. „Света гора".

Тежката техника е осигурена от фирма „Надежда – транспорт и строителство", благодарни са от местната администрация.

Поредна порция обилни валежи и гръмотевични бури се очакват в следващите часове в районите на Габрово и Велико Търново. Обявен е жълт код за опасност.

