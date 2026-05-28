Министър Николай Найденов: Очакванията към Сарафов бяха други - да напусне съдебната система

Министър Николай Найденов отива на заседанието на ВСС Снимка: Георги Палейков

Имаме уговорена среща с европейския главен прокурор Кьовеши за 4 юни в нейния офис, посочи той

Не е работа на правосъдния министър да се изненадва, или да не се изненадва, каза министър Николай Найденов по повод оставката на Борислав Сарафов като директор на националното следствие. Министърът на правосъдието днес за първи път председателства Пленума на ВСС.

 "Не бих поздравил Борислав Сарафов за оставката, тъй като очакванията бяха други. Той изпълни половинчато искането ни - да напусне съдебната система", каза още Найденов преди заседанието на кадровия орган.

По думите му Сарафов можел да напусне системата по всяко време. „Поне като директор на НСлС оставката е факт. Това е първа крачка към освобождаване от зависимостите, които се свързват с неговото име. Оттук нататък процедурата продължава, спорът ще се реши в съда. Подписал съм жалбата до ВАС с убеждението, че той ще се произнесе съобразно моите аргументи, но едно производство има две страни. Считам, че мотивите в искането за образуване на дисциплинарно производство срещу Сарафов са достатъчно ясни и изчерпателни, затова то следва да бъде образувано, за да се изясни дали са налице като факти. Искането ми е за дисциплинарно освобождаване от длъжност - изцяло от съдебната система", коментира още Найденов.

Според него оставянето без разглеждане на искането му би оставило въпроси без отговор. След произнасяне на решението на ВАС, Найденов щял да прецени дали ще има правен интерес от ново обжалване.

„Имаме уговорена среща с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши за 4 юни в нейния офис", съобщи министърът на правосъдието. 

„Искам да обсъдя цялостния процес, свързан с българските делегирани европрокурори, както и информацията, която тя изнесе пред медиите", обясни той.

