"Последният цар" връща Царевец в средновековието този уикенд

"Царствена дипломация" - с възстановка на събитията, последвали смъртта на цар Иван Александър на площад „Цар Асен I" пред Царевец се открива в петък Международния фестивал на историческите възстановки "Средновековен Търновград"

В дните 5, 6 и 7 юни 2026 г. крепостта отново ще се превърне в оживяла столица на Второто българско царство. Под надслов „Последният цар" български и чуждестранни реконструктори ще се потопят в средновековен Търновград. В трите дни на събитието в автентична лагерна атмосфера на хълма ще има представяне на бит и традиционни занаяти от Балканите. Демонстрации на ковачество, чекане, кожарство, шивачество, грънчарство и тъкачество ще правят любители на историята. .

Боеве и военни демонстрации, включително тежки бронирани схватки в спортен стил – бухурт, възстановка на бойни техники и историческа фехтовка ще привличат вниманието на посетителите.

На огнищата ще се приготвя средновековна кухня с рецепти от периода. Куклен театър за малки и големи, музей на брони и оръжия на открито с демонстрации и модно ревю на облеклото на средновековна България ще внасят допълнителен колорит.

Събитието се организира от СНЦ „Търновци", Община Велико Търново и Регионален исторически музей- Велико Търново. Проектът е част от Културен календар 2026 на Старата столица.

Входът за събитието е свободен заплаща се само входната такса за АМР „Царевец", уточняват организаторите.