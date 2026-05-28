ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

И легендата Видич ще играе в "Мача на Надеждата"

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22931244 www.24chasa.bg

"Последният цар" връща Царевец в средновековието този уикенд

Дима Максимова

[email protected]

1076
Три дни Царевец ще е потопен в Средновековието Снимка - Фейсбук страница на Международен фестивал "Средновековен Търновград"

 "Царствена дипломация" - с  възстановка на събитията, последвали смъртта на цар Иван Александър на  площад „Цар Асен I"  пред Царевец се открива в петък Международния фестивал на историческите възстановки "Средновековен Търновград"

В дните 5, 6 и 7 юни 2026 г. крепостта отново ще се превърне в оживяла столица на Второто българско царство. Под надслов „Последният цар" български и чуждестранни реконструктори ще се потопят в средновековен Търновград. В трите дни на събитието в автентична лагерна атмосфера на хълма ще има  представяне на бит и традиционни занаяти от Балканите. Демонстрации на ковачество, чекане, кожарство, шивачество, грънчарство и тъкачество ще правят любители на историята. .
 Боеве и военни демонстрации, включително тежки бронирани схватки в спортен стил – бухурт, възстановка на бойни техники и историческа фехтовка ще привличат вниманието на посетителите.
На огнищата ще се приготвя средновековна кухня с рецепти от периода.  Куклен театър за малки и големи, музей на брони и оръжия на открито с демонстрации и модно ревю на облеклото на средновековна България ще внасят допълнителен колорит.
Събитието се организира от СНЦ „Търновци", Община Велико Търново и Регионален исторически музей- Велико Търново. Проектът е част от Културен календар 2026 на Старата столица.
Входът за събитието е свободен заплаща се само входната такса за АМР „Царевец", уточняват организаторите.

Три дни Царевец ще е потопен в Средновековието Снимка - Фейсбук страница на Международен фестивал "Средновековен Търновград"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание