ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

И легендата Видич ще играе в "Мача на Надеждата"

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22931406 www.24chasa.bg

Горна Оряховица отдава почит на Македончето с Националната военна част

Дима Максимова

[email protected]

1232
Близо 250 членове на Националната гвардейска част за първи път изпълниха тържествения ритуал в памет на героите м.г.. Снимка: Община Горна Оряховица

За втори пореден път в 156-годишната история на Горна Оряховица Националната гвардейска част ще изпълни тържествената проверка-заря, с която на 28 май градът почита героите от Априлската епопея в Първи революционен окръг.

Преди ритуала, от 19 ч. на пл. „Георги Измирлиев" гвардейците ще представят елементи от спектакъл „Искри", по повод 150 години от Априлското въстание и гибелта на Георги Измирлиев – Македончето.

От 20.30 ч. отново на централния площад започва заря-проверката с участието на Национална гвардейска част.

За Горна Оряховица 28 май е ден на преклонение и почит пред героите от Априлската епопея в Първи революционен окръг с център Горна Оряховица.

На този ден през 1876 г. е изпълнена смъртната присъда на Георги Измирлиев, помощник на апостола Стефан Стамболов и военен ръководител в Първи революционен окръг.

"Сладко е да се умре за свободата на Отечеството!" Тези последни думи на Македончето остават завинаги в историята на града ни!- написа във фейсбук кметът Николай Рашков

Близо 250 членове на Националната гвардейска част за първи път изпълниха тържествения ритуал в памет на героите м.г.. Снимка: Община Горна Оряховица

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание