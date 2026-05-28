Горна Оряховица отдава почит на Македончето с Националната военна част

За втори пореден път в 156-годишната история на Горна Оряховица Националната гвардейска част ще изпълни тържествената проверка-заря, с която на 28 май градът почита героите от Априлската епопея в Първи революционен окръг.

Преди ритуала, от 19 ч. на пл. „Георги Измирлиев" гвардейците ще представят елементи от спектакъл „Искри", по повод 150 години от Априлското въстание и гибелта на Георги Измирлиев – Македончето.

От 20.30 ч. отново на централния площад започва заря-проверката с участието на Национална гвардейска част.

За Горна Оряховица 28 май е ден на преклонение и почит пред героите от Априлската епопея в Първи революционен окръг с център Горна Оряховица.

На този ден през 1876 г. е изпълнена смъртната присъда на Георги Измирлиев, помощник на апостола Стефан Стамболов и военен ръководител в Първи революционен окръг.

"Сладко е да се умре за свободата на Отечеството!" Тези последни думи на Македончето остават завинаги в историята на града ни!- написа във фейсбук кметът Николай Рашков