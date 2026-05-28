НОИ: От септември пенсиите ще се дават по-рано, ако датата е почивен ден

След промяна в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, която влезе в сила от сряда, Националният осигурителен институт (НОИ) ще изплаща по-рано пенсиите в месеците, в които първият и/или последният ден от графика е неработен. При такива случаи, изплащането на пенсиите ще започва и/или ще завършва, в предходния работен ден. По този начин ще се гарантира, че пенсионерите ще получават без забавяне парите си, съобщиха от НОИ.

Първият месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба, е септември тази година.

През юни 2026 г. НОИ за последно ще приложи действащия към момента нормативен текст, според който, ако 7-о и/или 20-о число на даден месец се падат в неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях за периода започва в началото и/или завършва в края на следващия работен ден.

Изплащането на пенсиите ще бъде ускорено и няма да се допуска забавяне, когато датата за тяхното получаване се пада в почивен ден, според промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които бяха одобрени от Министерския съвет по-рано този месец. За подготвяната промяна в наредбата съобщиха през април от социалното министерство. От ведомството тогава казаха, че целта е да се създаде спокойствие и да бъде гарантирано навременното изплащане на средствата на българските пенсионери.