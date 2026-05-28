Хванаха рецидивист, откраднал портфейл и източил 250 евро от картата на германец

След светкавична реакция служители на РУ – Павликени установиха мъж от с. Върбовка, теглил пари от чужда дебитна карта. Вчера около 10 ч. съдействие в полицейското управление е потърсил немски гражданин, който живее в павликенско село. Той обяснил, че малко по-рано същия ден установил, че му липсва портфейла с намиращи се в него лични документи, пари и банкова карта. Той посочил още, че в този период от дебитната му карта са били направени две транзакции, на обща стойност 250 евро., съобщиха от ОДМВР- Велико Търново.

От проведените незабавни действия по разследването е установено, че съпричастен към извършеното е 31-годишен от с. Върбовка, известен на полицията и осъждан. Той е установен, признал е пред униформените за деянието. Инкриминираната вещ е върната на собственика. Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата.