Над 1800 тръгнаха по ботевите стъпки от Козлодуй до Околчица

Тази сутрин започна 120-километровият поход по стъпките на ботевата чета Козлодуй – Околчица с участието на над 1800 походници от 43 града от цялата страна. Още в 6:00 часа походниците чуха историческа беседа за формирането на четата, за слизането на българския бряг, съобщава БТА.

През пролетта на 1876 г. започват опити за организиране на чета на север от българските граници с Румъния. Първоначално четата е предвидено да се казва „Свети Георги“ и е трябвало да се оглави от някой от старите, известни тогава воеводи Панайот Хитов или Филип Тотьо, разказа Нели Стоянова, уредник в отдел „История на България XV–XIX в.“ в Регионален исторически музей - Враца. Те обаче отказват, защото по същото време подготвят свои чети, с които да участват в доброволческите отряди на сръбско-турската война, която се подготвя на запад от нашите граници, каза историкът. По думите й Никола Обретенов и Георги Апостолов са отишли при Ботев, който по това време има революционна биография и е познат сред емигрантските среди. Те му обясняват ситуацията и че в момента търсят воевода. Тогава според спомените на Никола Обретенов, Христо Ботев се изпратя и казва „Аз ще ви стана войвода“. Всички много се зарадвали и Ботев се оформя като лидер при организацията и водачеството на четата, допълни Нели Стоянова.

След беседата от ботевия парк походната колона, която е дълга над километър и половина, се отправи към центъра на Козлодуй. Там младите хора участваха в надиграване с народни хора. Община Козлодуй беше подготвила награди, както и книги, които походниците можеха да си вземат.

Мариян Иванов от Враца участва за 31-и път, като тази година тръгва на похода с двете си дъщери – Ема на 3 и Поли на 7 години. За БТА той каза, че Поли върви по ботевите стъпки от три години, а вчера Ема е станала на три години. „Тръгваме с надежда времето да е с нас, да се представи добре Ема и да издържи прехода. Аз лично го правя от ученик. Походът е начин на възпитание - да съхраним българското да предаваме родолюбието. На това искам да възпитам и децата си“, добави Иванов.

Маршрутът днес е Козлодуй – Бутан – Софрониево и е дълъг 26 километра. Ходенето е равнинно, каза за БТА ръководителят на колоната Димитър Гергачев.

Общо четиридесет са учениците от начални училища в страната. Нови групи тази година има от Велико Търново, Благоевград, Козлодуй, Варна, Горна Оряховица. Традиционни са участниците от Бургас, Пловдив, Айтос, Ямбол, Крумовград, Сандански, Ботевград, Дупница, Велико Търново. От старопрестолната столица е най-голямата група от близо 130 участника. От Стара Загора и Дряново също има групи от по над 60 души, информираха от областната администрация.