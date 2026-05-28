Православен фестивал "Празник на Светия Дух" ще се проведе на 30 и 31 май на стадиона над Кордопулова къща в Мелник. Той е по случай слизането на Светия Дух на Петдесетница, деянията на светите Христови апостоли, делото на светите равноапостолни братя Кирил и Методий и техните ученици, и на св. цар Борис Покръстител.
Организатор на събитието е фондация "Нашият дом е България".
Ето какво съобщават организаторите:
Скъпи приятели, братя и сестри в Христа,
Каним Ви на православния фестивал:
Нека се зарадваме чрез:
- въздигащи песнопения и духовни песни
- български фолклор
- рецитали и актьорски сцени
- детски игри, песни и конкурси
- голям базар
- издигания с топловъздушни балони
и много други
В съботната вечер, ще имате възможност да посетите големия базар, да се издигнете с топловъздушни балони над приказките релефи на Мелнишките пирамиди и за гледате първата лятна кино прожекция на зелената поляна пред пясъчните образувания, а в неделната сутрин – да полетите свободно над омаята на изваяните от Божията ръка природни скулптури.
ПРОГРАМА:
30 МАЙ /СЪБОТА/
17ч - ОТКРИВАНЕ НА ФЕСТИВАЛ "ПРАЗНИК НА СВЕТИЯ ДУХ" и на големия пролетен Мелнишки базар
*** На базара ще присъстват производители на:
вино от различни Мелнишки изби, печива с различни брашна, бавно ферментирало тесто и квас, месни и млечни изделия, пчелни продукти, тахани, зехтин, фермерски плодове и зеленчуци, текстилни изделия, носии, дърворезби, керамика, художествено изкуство, оригинална живопис, високо качествени принтове на оригинална художествена фотография, православна и детска литература, детски керамични фигури за оцветяване, средновековни оръжия, продукти от гръцки манастири и Света Гора -Атон (икони, тамян, мед, билки), кожени изделия и други.
19:30 – 22:15 - ИЗДИГАНИЯ С ТОПЛОВЪЗДУШНИ БАЛОНИ
21:10 - 22:15 - КИНО ПРОЖЕКЦИИ на стадиона на:
- Късометражен филм "Свещената азбука"
- Първа част на филма "Крепост на вяра" за християнството в Египет
- Откъси от тържествен концерт-спектакъл "От Вода и Дух" от голямата базилика в Плиска 2025
31 МАЙ /НЕДЕЛЯ/ ПЕТДЕСЕТНИЦА
6:00 – 7:45- СВОБОДНИ ПОЛЕТИ С БАЛОН
8:30- БОЖЕСТВЕНА СВЕТА ЛИТУРГИЯ В РОЖЕНСКИЯ МАНАСТИР "РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЧНО"
11:00 – НАЧАЛО НА ИГРИ И ЗАНИМАНИЯ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ.
12:00 - ОТКРИВАНЕ НА МУЗИКАЛНА ФЕСТИВАЛНА ПРОГРАМА
12:15 - 19:00 - МУЗИКАЛНА ФЕСТИВАЛНА ПРОГРАМА "ПРАЗНИК НА СВЕТИЯ ДУХ"
Със специалното участие на:
- Деси Добрева
- Гуна Иванова
- Ива и Велислава Костадинова
- Стоян Янкулов – Стунджи
- Карамфил Божиков
- Tenori d'Amore
- Пламен П. Мирянов
- Живко Василев
Актьорите:
- Любомир Петкашев
- Стефан Иванов
- Стоян Пепеланов
- Янко Лозанов
- Теодор Софрониев
- Мартин Тасков
- Ого Лаков
- Божидар Стефанов
- Галя Димитрова
- Борис Нанков
- Камерен ансамбъл „Св. Йоан Кукузел – Ангелогласния"
- Мъжка вокална формация „Св. цар Борис"
- Смесен хор „Нуша"
- Формация „Леб и вино"
Децата: Карина, Матея и Теодора
- детски народен хор "Славей" с ръководител Магдалена Танчева;
- детски хорове към народно читалище "Отец Паисий" Сандански;
- вокална група "Звънче" с ръководител Здравка Гошевска
- танцов състав "Празник" с ръководител Михаил Митров
14:00 ч. – 16:00 НАГРАЖДАВАНЕ В КОНКУРСА
„Светлината на словото – светлината на вярата, знанието и добротата (по пътя на Св. Кирил и Методий)",
с участието на ученици от община Сандански.
Молим да бъдете с удобни обувки (подходящи за неравен терен)
Препоръчваме топли дрехи за вечерните часове
Фестивалът се осъществява с любезното съдействие на Община Сандански и кметство Мелник
Организатор: Нашият дом е България
Медиен партньор: радио „Зорана"
Очакваме ви, за да споделим заедно тази духовна радост!