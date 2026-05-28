"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Православен фестивал "Празник на Светия Дух" ще се проведе на 30 и 31 май на стадиона над Кордопулова къща в Мелник. Той е по случай слизането на Светия Дух на Петдесетница, деянията на светите Христови апостоли, делото на светите равноапостолни братя Кирил и Методий и техните ученици, и на св. цар Борис Покръстител.

Организатор на събитието е фондация "Нашият дом е България".

Ето какво съобщават организаторите:

Скъпи приятели, братя и сестри в Христа,

Каним Ви на православния фестивал:

„ПРАЗНИК НА СВЕТИЯ ДУХ"

по случай слизането на Светия Дух на Петдесетница, деянията на светите Христови апостоли, делото на светите равноапостолни братя Кирил и Методий и техните ученици, и на св. цар Борис Покръстител.

на 30 и 31 май на облагородения стадион над Кордопулова къща в Мелник!

Нека се зарадваме чрез:

- въздигащи песнопения и духовни песни

- български фолклор

- рецитали и актьорски сцени

- детски игри, песни и конкурси

- голям базар

- издигания с топловъздушни балони

и много други

В съботната вечер, ще имате възможност да посетите големия базар, да се издигнете с топловъздушни балони над приказките релефи на Мелнишките пирамиди и за гледате първата лятна кино прожекция на зелената поляна пред пясъчните образувания, а в неделната сутрин – да полетите свободно над омаята на изваяните от Божията ръка природни скулптури.

ПРОГРАМА:

30 МАЙ /СЪБОТА/

17ч - ОТКРИВАНЕ НА ФЕСТИВАЛ "ПРАЗНИК НА СВЕТИЯ ДУХ" и на големия пролетен Мелнишки базар

*** На базара ще присъстват производители на:

вино от различни Мелнишки изби, печива с различни брашна, бавно ферментирало тесто и квас, месни и млечни изделия, пчелни продукти, тахани, зехтин, фермерски плодове и зеленчуци, текстилни изделия, носии, дърворезби, керамика, художествено изкуство, оригинална живопис, високо качествени принтове на оригинална художествена фотография, православна и детска литература, детски керамични фигури за оцветяване, средновековни оръжия, продукти от гръцки манастири и Света Гора -Атон (икони, тамян, мед, билки), кожени изделия и други.

19:30 – 22:15 - ИЗДИГАНИЯ С ТОПЛОВЪЗДУШНИ БАЛОНИ

21:10 - 22:15 - КИНО ПРОЖЕКЦИИ на стадиона на:

Късометражен филм "Свещената азбука"

Първа част на филма "Крепост на вяра" за християнството в Египет

Откъси от тържествен концерт-спектакъл "От Вода и Дух" от голямата базилика в Плиска 2025

31 МАЙ /НЕДЕЛЯ/ ПЕТДЕСЕТНИЦА

6:00 – 7:45- СВОБОДНИ ПОЛЕТИ С БАЛОН

8:30- БОЖЕСТВЕНА СВЕТА ЛИТУРГИЯ В РОЖЕНСКИЯ МАНАСТИР "РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЧНО"

11:00 – НАЧАЛО НА ИГРИ И ЗАНИМАНИЯ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ.

12:00 - ОТКРИВАНЕ НА МУЗИКАЛНА ФЕСТИВАЛНА ПРОГРАМА

12:15 - 19:00 - МУЗИКАЛНА ФЕСТИВАЛНА ПРОГРАМА "ПРАЗНИК НА СВЕТИЯ ДУХ"

Със специалното участие на:

Деси Добрева

Гуна Иванова

Ива и Велислава Костадинова

Стоян Янкулов – Стунджи

Карамфил Божиков

Tenori d'Amore

Пламен П. Мирянов

Живко Василев

Актьорите:

Любомир Петкашев

Стефан Иванов

Стоян Пепеланов

Янко Лозанов

Теодор Софрониев

Мартин Тасков

Ого Лаков

Божидар Стефанов

Галя Димитрова

Борис Нанков

Камерен ансамбъл „Св. Йоан Кукузел – Ангелогласния"

Мъжка вокална формация „Св. цар Борис"

Смесен хор „Нуша"

Формация „Леб и вино"

Децата: Карина, Матея и Теодора

- детски народен хор "Славей" с ръководител Магдалена Танчева;

- детски хорове към народно читалище "Отец Паисий" Сандански;

- вокална група "Звънче" с ръководител Здравка Гошевска

- танцов състав "Празник" с ръководител Михаил Митров

14:00 ч. – 16:00 НАГРАЖДАВАНЕ В КОНКУРСА

„Светлината на словото – светлината на вярата, знанието и добротата (по пътя на Св. Кирил и Методий)",

с участието на ученици от община Сандански.

Молим да бъдете с удобни обувки (подходящи за неравен терен)

Препоръчваме топли дрехи за вечерните часове

Фестивалът се осъществява с любезното съдействие на Община Сандански и кметство Мелник

Организатор: Нашият дом е България

Медиен партньор: радио „Зорана"

Очакваме ви, за да споделим заедно тази духовна радост!