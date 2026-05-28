Кметът на Благоевград забрани паленето на стърнища, крайпътни ивици, сухи треви в общината

Кметът на община Благоевград Методи Байкушев забрани със заповед паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни отпадъци на територията на общината, съобщиха от общинския пресцентър. Оттам посочиха, че мярката цели с настъпването на летните месеци и повишаването на температурите да бъдат предотвратени пожари и инциденти.

Със заповедта е разпоредено кметовете на кметства и кметските наместници, съвместно с органите на Регионална служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград да осъществяват засилен контрол за недопускане изгарянето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни отпадъци, както и за недопускане на пожари.

При установяване на нарушения ще бъдат предприемани административно-наказателни мерки срещу нарушителите съгласно действащото законодателство, посочват от Общината. Оттам допълват, че се предвиждат действия за информиране на жителите на общината относно опасността от възникване на пожари и санкциите при неспазване на забраната.

През вчерашния ден областният управител на Благоевград Васил Трендафилов проведе работна среща с кметовете и председателите на общинските съвети на четиринадесетте общини на територията на областта, като са обсъдени теми, свързани с подготовката за предстоящия пожароопасен сезон и необходимостта от добра координация между институциите и местната власт.

Във връзка с горските пожари през изминалата година от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Благоевград съобщиха за БТА, че лятото на 2025 г. е било едно от най-сухите и горещи лета в България от средата на 20 век досега. Засегнатите горски територии в област Благоевград са над 40 000 дка, което е абсолютен рекорд от началото на века. Над 90% от тези загуби са вследствие на пожара в Пирин планина над село Илинденци. През изминалата година в област Благоевград са регистрирани 58 горски пожара. Освен пожара, който пламна в района на село Илинденци, друг пожар, който създаде затруднения на екипите, бе пожарът в Рила планина над симитлийското село Горно Осеново, възникнал в края на август.