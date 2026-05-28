Председателят на парламента няма да може да свиква временни комисии

"Прогресивна България" сами отрязаха възможността за Михаела Доцова, останаха непоклатими обаче за нуждата от 48 подписа за подобна комисия

Председателят на парламента няма да има право да инициира временни комисии. Това реши мнозинството през правилника за работа на Народното събрание.

Искането за корекцията дойде от Димитър Здравков от "прогресивна България" след като близо 2 часа депутатите спориха кой и защо може да свиква временни комисии. Депутатът от управляващото мнозинство се извини на настоящата шефка на парламента Михаела Доцова. Той подчерта, че тя не би злоупотребила с това си правомощие, но ПБ не искали текстът да става прецедент в бъдеще - не можели да носят отговорност за следващи председатели.

Корекцията му за отпадане на правомощието на парламентарния председател бе подкрепено от 159 депутати, само двама от ГЕРБ се въздържаха.

Със 117 "за", 41 "против" и 8 въздържали се беше решено искане за временни комисии да може да се направи само от 1/5 от депутатите (48 народни представители. Не мина направената от опозицията идея това да става с подписите на 1/10 от депутатите само 49 бяха "за", 99 бяха "против" и 15 се въздържаха.

Гласуването за временните комисии стана малко преди 14 часа, когато народните представилите си удължиха и работния ден до изчерпването на единствената точка от днешния си дневен ред - правилата за работа на парламента.

В първите си два работни часа днес депутатите приеха зам.-шефовете на парламентарни комисии да са до трима, демографската политика да бъде пренасочена към социалната комисия, както и председателят на НС да има право да се изказва в дебата, дори и да води определена точка.

Очаквано втората особено "гореща" тема се оказа възможността за иницииране на временни комисии. "Прогресивна България" вкара текст, с който замени досегашното положение това да може да направи всяка парламентарна група. И поиска това да става с 48 подписа, макар че единствено ПБ имат нужната бройка, останалите формации ще трябва да се кооперират помежду си, въпреки острите различия между някои от тях.

Атанас Славов от ДБ първи се възмути срещу текста, според който временна комисия може да бъде предложена от 1/5 от парламентарното мнозинството. Връщаме се в "добрите практики" на 48-ото НС, заяви той с ирония, след като заяви, че това възспира опозицията. Славов настоя да не се ограничават правата на парламентарните групи за иницииране на временни комисии - все пак решението за такава се взима от мнозинството в пленарна зала.

Против сме шиканирането на законодателния процес, настоя Милен Трифонов от ПБ. И отбеляза, че въпросът с охраната на Делян Пеевски например се е решил не през комисия, а с други държавни инструменти.

Росица Кирова от ГЕРБ подчерта, че НС трябва да осъществява законодателна власт и парламентарен контрол. А искането за създаване на комисии е точно ограничаване на този контрол. "Има само една ПГ, която може сама да събере 48 подписа. И показва, че вие не отчитате възможността председателят на НС, които е и представител на ПБ, по свое усмотрение да поиска свикването на такава комисия. За какво шиканиране и губене на време говорите? НС не е фабрика за производство на стоки от първа необходимост. Ускоряването с по 2 закона на седмица няма да подобри нито икономическата ситуация, нито ще подобри качеството на законодателния процес", предупреди бившата зам.-председателка на парламента.

А Стою Стоев от ПП каза, че може да предложи временни комисии да се съставят с подписите на 1/10 от депутатите (24 народни представители - б.р.) , щом ПБ държат да се водят от минали практики. А Искра Михайлова от "Възраждане" обясни, че с предложенията на мнозинството де факто се предлага временни комисии да се инициират само от ПГ на "Прогресивна България", или от председателя на парламента, отново от "Прогресивна България".

Стоян Тричков от ПБ пък е изненадан, че опозицията вижда квотата като препятствие. "Имате възможност да съберете тази 1/5, дори повече. Събрахте повече гласове за осакатяването на цяла конституция, а сега е оплаквате, че не може да съберете тази 1.5 за нещо по-малко. Доказали сте, че може да работите заедно, управлявали сте заедно, така че това за вас не е никакъв проблем", каза депутатът.

Стою Стоев попита дали трябва да търсят подкрепа от Делян Пеевски за комисия срещу Делян Пеевски. И настоя, колкото повече обществен натиск има институциите да си свършат работата, толкова по-добре.

Петър Петров от "Възраждане" също бе недоволен от промяната. "Тези практики действаха до последното НС, доминирано от ГЕРБ през 2021 г. и не съм съгласен, че са били добри и работещи. Не съм съгласен, че се следва примера с искането на 48 подписа до КС. Няма нищо общо. Може би ако бъдат направени тези промени, ще бъдат събрани 48 подписа за оспорването им в Конституционния съд", прогнозира той. Освен това поиска ПБ да не слагат "Възраждане" под общ знаменател с останалите, тъй като не са управлявали.

Депутат не бе доволен и от съкращаването на сроковете за изготвяне на документация и вкарването на законопроекти в пленарна зала, това застрашавало възможността на депутатите да се подготвят. "Ще причинят такъв батак в държавата със законодателна дейност, какъвто не сме виждали. Няма как 240 народни представители да се придвижат в рамките на страната и в същия 24-часов срок да се подготвят със закон от 250 параграфа, например. Сегашните 72 часа (за изготвяне на протокола от обсъждане на законопроекти в комисия - б.р.) обезпечават възможността за подготовка на всеки народен представител", настоя той. И предупреди ПБ, че експресното приемане на закони "от днес за утре гарантирано ще ви изяде главата".

Велислав Величков от ДБ отбеляза, че качествения признак се заменя с количествения, а избирателите на ПБ щели да си помислят, че те или прикриват нарушенията на предишни управления, или се канят да прикриват свои бъдещи действия. "Изглежда като страх, предлагате само вие да инициирате временна комисия, поне направо си го запишете честно в правилника", настоя адвокатът.

"Не казваме че ГЕРБ са еталон за демократичност. ГЕРБ нямат касация към този въпрос. Основният принцип не е стремеж за експресно и бързо законодателство, но е съобразен с динамиката на времето, в което живеем", защити корекции председателят на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов. Но все пак имало закони, които "вие сте затлачили или забравили, или не сте имали възможност да приемете", свързани с плана за възстановяване, та се налагало сега "близо половината от средствата да ги гарантираме и материализираме в последните 2 месеца от 5-годишен период. "Докарали сме се до там 2 месеца преди крайния срок да нямаме гаранция за усвояването 1/2 от средствата по ПВУ", заяви депутатът. И увери - трайно установената практика в бъдеще ще е свързана с конструктивизъм и няма нищо да се прави в последния момент. А заради забележката на Петър Петров за по-кратките срокове между изготвянето на стенограми от заседания и вкарването на закони в залата, той отбеляза: Там където е намалено времето, хората които имат интерес към едно или друго законодателство имат такъв много преди стенограмата да излезе. Според него временните комисии замърсявали политически дебат и създавали политически шум.

Божидар Божанов официално предложи изискването за свикване на комисия да важи за 1/10 от народните представители - това за една пета било въведено от Тройната коалиция, но е имало и други практики във времето.

Димитър Здравков от ПБ реши да използва думите на Росица Кирова и да предложи да отпадне възможността на председателя на парламента да инициира временни комисии.

Протоколите от обсъждането на законопроекти се публикуват на сайта на комисията на интернет страницата на Народното събрание не по-късно от 72 часа преди разглеждането на доклада в пленарната зала, освен ако комисията реши друго, разписаха още депутатите.

