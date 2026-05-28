Решено е: В "Младост" ще има 22-етажна сграда

"Спаси София": Има над 2000 подписа срещу бъдещия небостъргач в "Младост". Следващият протест явно трябва да е на "Московска" 33

Районният кмет: Вие сте популисти и си играете със страховете на хората

Мнозинството в Столичния общински съвет потвърди: в "Младост" 3 ще има 22-етажна сграда. Това стана, след като кмета на София Васил Терзиев върна за ново обсъждане доклада заради гражданското недоволство. Срещу намерението за строителството на сграда с височина 75 метра гласуваха общинските съветници от "Спаси София", ПП-ДБ, "Възраждане", Воислав Тодоров от БСП и независимата Ваня Григорова.

Още преди началото на сесията взаимни задочни обвинения в популизъм, корупция и заиграване със страховете на хората си отправиха задочно общинските съветници от "Спаси София" и кмета на район "Младост" Ивайло Кукурин.

В сряда вечерта пък в "Младост" хората излязоха на втори протест срещу строителните намерения.

92% от имота, на който се планира изграждането на 75-метрова сграда, е собственост на общината и на общинското дружество "Софийски имоти", а 8% е частна собственост. По предложение на кмета Кукурин срещу учредяване на право на строеж общината ще получи 30% обезщетение под формата на обекти в бъдещата сграда. Идеята е там да се премести районната администрация на "Младост". Докладът вече веднъж получи подкрепа в СОС, но бе върнат от кмета Терзиев заради гражданското недоволство.

"Апелирам този доклад да получи още по-висока подкрепа. Той е христоматиен пример за добро партньорство между общината и бизнеса", смята независимият общински съветник Драгомир Иванов.

"С 0 евро инвестиция общината ще получи активи за над 50 млн. евро. Предвижда се не само надземно застрояване, но и 3 нива подземни гаражи. Това са минимум 600 паркоместа, от които общината ще получи около 200 за жителите на района. Този устройствен план е приет преди много години. В тази зона ще се реализира културен дом и спортна зала с басейн. До няколко месеца ще започне и изграждането на детска градина с 12 групи. Това е пример как "Младост" се изгражда с разум, а не с популизъм", заяви Кукурин.

И обясни, че в днешната сесия има негов доклад, с който да се направи реална стъпка за решаване на проблема с частните имоти в междублоковите пространства в "Младост". Той апелира СОС отново да гласува доклада за изграждане на 22-етажната сграда. Отправи обвинения към "Спаси София" в "лъжи, популизъм и насаждане на страхове".

Според независимия общински съветник Димитър Шалъфов това е "координирана политическа атака" срещу Кукурин.

"Докато ни обясняват как ще ни спасят, пробутват на тъмно доклади, с които ощетяват общината с милиони евро. С едната ръка ни спасяват от презастрояване в "Младост", а с другата подаряват 11 дка терен там за застрояване с над 50 000 кв. м РЗП", каза Шалъфов. Той разказа и за друг доклад, гласуван на предишната сесия, с който се дава разрешение за сключване на извънсъдебно споразумение за ремонта на Западен парк за 1 млн. евро. Това се случвало въпреки че по-рано е било сключено споразумение между общината и фирмата, че компанията няма да има претенции. И призова кмета Терзиев да върне доклада.

"Това са 22 етажа корупция срещу, които категорично хиляди граждани за втори път се обявиха против. СОС не трябва да бъде брокер на имоти, защото качеството на живот не се измерва с това колко пари ще влязат в общинската каса и колко офиса клас А ще получи, а с това колко са зелените площи, детски градини, болници, училища, тротоари. За рекордно кратко време бяха събрани над 2000 подписа от граждани, които казват, че "Младост" не може повече да бъде строителна площадка и арена на всякакви икономически интереси", заяви лидерът на "Спаси София" Борис Бонев.

Според него не е вярно, че няма какво да се направи, тъй като голяма част от имота е общинска собственост. Той даде пример с частния терен, на който се планираше изграждане на 215-метров небостъргач, за който кметът на София издаде служебен ПУП и призова Терзиев да направи същото с терена в "Младост". Той напомни, че от "Спаси София" са внесли доклад с предложение вместо сграда там да се направи парк, но то е било отложено.

"Мнозинството в СОС зашлеви изключително звучен шамар на младостчани. Това е поредното безобразие, което се случва в СОС. Очевидно е, че следващият протест трябва да е на "Московска" 33", коментира Бонев след решението на СОС.