ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп отново съди за клевета "Уолстрийт джърнъл" з...

Времето София 27° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22932264 www.24chasa.bg

Хванаха англичанин да кара пиян в Балчик

Дияна Райнова

1064
Полиция СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Хванаха в Балчик почерпен англичанин зад волана, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 27 май, около 16:20 часа в град Балчик е спрян за проверка лек автомобил „Ситроен", управляван от гражданин на Великобритания. При последвалата проверка за употреба на алкохол с техническо средство, цифровата индикация отчита наличието на 1,44 промила. Задържан е за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.

Пак на 27 май, около 19:25 часа в района на град Генерал Тошево при проверка на лек автомобил „Опел", управляван от 21-годишен мъж, справката в информационните масиви на МВР посочва, че той неправоспособен с влязло в сила наказателно постановление.

По случая е образувано бързо полицейско производство.

Полиция СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание