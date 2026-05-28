Хванаха англичанин да кара пиян в Балчик

Хванаха в Балчик почерпен англичанин зад волана, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 27 май, около 16:20 часа в град Балчик е спрян за проверка лек автомобил „Ситроен", управляван от гражданин на Великобритания. При последвалата проверка за употреба на алкохол с техническо средство, цифровата индикация отчита наличието на 1,44 промила. Задържан е за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.

Пак на 27 май, около 19:25 часа в района на град Генерал Тошево при проверка на лек автомобил „Опел", управляван от 21-годишен мъж, справката в информационните масиви на МВР посочва, че той неправоспособен с влязло в сила наказателно постановление.

По случая е образувано бързо полицейско производство.