Желязкова: Над 20% от кандидатстващите деца за 1-ви клас в София са с 2 адреса

Вчера Административния съд излезе с решение, което ще обжалваме, за промените в наредбата за прием в първи клас в София. Тези промени бяха консултирани с родители и с професионалната общност. Това решение не поставя под риск първото класиране, което ще бъде на 2 юни. Тези промени осигуряват предвидимост и по-честно разпределение на местата. За най-желаните училища над 20% от кандидатстващите деца са с два адреса. Тази смяна на адресите е проблем както при планирането на строителството на детски градини и училища, така и при определянето на местата за 1-ви клас. Това заяви зам.-кметът по образование на столицата Десислава Желязкова.

"Докато се вземе решение за промяна на Закона за гражданската регистрация, сме направили възможното на общинското ниво - да ограничим родителите да кандидатстват с един адрес по време на цялото класиране. Те могат да изберат дали това да е постоянния или настоящия адрес, но след това няма да имат право да го променят. Така ще спре тъпченето на паралелки, защото стандартно между 10 и 14 септември в желаните училища се появяват нови деца, които са първа група и трябва да им бъде намерено място. Смятаме, че тази година приемът ще бъде по-справедлив", каза още Желязкова.

Тя обясни, че най-желаните училища в столицата са около 20 от общо 175.

"Родителите си правят настоящ адрес в района на училището, за да може детето да влезе в първа група и да му бъде осигурено място. Факт е, че ние не може да разпъваме като чорапогащник капацитета на училищата. Една голяма част вече са над предела си. Това е и причината да има толкова много училища на двусменен режим", обясни Желязкова.