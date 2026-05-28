ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп отново съди за клевета "Уолстрийт джърнъл" з...

Времето София 27° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22932306 www.24chasa.bg

Желязкова: Над 20% от кандидатстващите деца за 1-ви клас в София са с 2 адреса

Даринка Илиева

[email protected]

1132
Десислава Желязкова, зам.-кмет на София по образование, спорт и младежки дейности СНИМКА: Георги Палейков

Вчера Административния съд излезе с решение, което ще обжалваме, за промените в наредбата за прием в първи клас в София. Тези промени бяха консултирани с родители и с професионалната общност. Това решение не поставя под риск първото класиране, което ще бъде на 2 юни. Тези промени осигуряват предвидимост и по-честно разпределение на местата. За най-желаните училища над 20% от кандидатстващите деца са с два адреса. Тази смяна на адресите е проблем както при планирането на строителството на детски градини и училища, така и при определянето на местата за 1-ви клас. Това заяви зам.-кметът по образование на столицата Десислава Желязкова.

"Докато се вземе решение за промяна на Закона за гражданската регистрация, сме направили възможното на общинското ниво - да ограничим родителите да кандидатстват с един адрес по време на цялото класиране. Те могат да изберат дали това да е постоянния или настоящия адрес, но след това няма да имат право да го променят. Така ще спре тъпченето на паралелки, защото стандартно между 10 и 14 септември в желаните училища се появяват нови деца, които са първа група и трябва да им бъде намерено място. Смятаме, че тази година приемът ще бъде по-справедлив", каза още Желязкова. 

Тя обясни, че най-желаните училища в столицата са около 20 от общо 175.

"Родителите си правят настоящ адрес в района на училището, за да може детето да влезе в първа група и да му бъде осигурено място. Факт е, че ние не може да разпъваме като чорапогащник капацитета на училищата. Една голяма част вече са над предела си. Това е и причината да има толкова много училища на двусменен режим", обясни Желязкова. 

Десислава Желязкова, зам.-кмет на София по образование, спорт и младежки дейности СНИМКА: Георги Палейков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание