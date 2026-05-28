Прокуратурата проверява нередности при обществена поръчка в психиатрията в Севлиево

Темида Снимка: Пиксабей

Окръжната прокуратура в Габрово е възложила проверка след постъпил сигнал от омбудсмана, свързан с изпълнението на обществена поръчка в Държавната психиатрична болница в Севлиево, финансирана по Плана за възстановяване и устойчивост.

Сигналът е постъпил на 27 май и е придружен от доклад на екип на институцията на Омбудсмана, извършил проверка в лечебното заведение в качеството си на Национален превантивен механизъм, съобщава NOVA. 

В него са изложени твърдения за нередности при изпълнението на строително-ремонтни дейности, включително непълно и некачествено изпълнение на възложените работи. Посочват се и липсващи ключови елементи от проекта - сред които пожароизвестителна система и асансьор, предназначен за трудноподвижни и неподвижни пациенти.

По случая е образувана прокурорска преписка, като наблюдаващият прокурор е разпоредил проверка, която ще бъде извършена от ОД на МВР - Габрово. Срокът за приключване е 30 дни.

В рамките на проверката ще бъдат събрани и анализирани документи, както и ще бъдат снети обяснения от лица, имащи отношение към изпълнението и контрола на обществената поръчка, уточняват от прокуратурата.

