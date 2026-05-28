Пазарджишка учителка разработи електронна тетрадка по математика

Учителка от СУ"Д-р Петър Берон" в Пазарджик разработи електронна математическа тетрадка.Инструментът, създаден от Иванка Петрова, е достъпен на сайта на училището www.beronpz.eu. Това съобщиха от учебното заведение.

Началната учителка споделя, че е разработила електронната математическа тетрадка за своите ученици.

Тази година тя извежда четвърти клас, а на 15 септември ще бъде класен ръководител на бъдещите първолаци.

По думите й, тетрадката обединява задачите за упражнение, чертожна дъска за геометрия и вграден справочник с формули на едно място.

Важно е да се знае, че сайтът е напълно безплатен, достъпен от всяко устройство и ще помогне на учениците да преговарят и да учат по забавен и съвременен начин.

В електронната тетрадка децата могат да зареждат готови пакети със задачи, да чертаят геометрични фигури директно на екрана и да проследяват своя напредък чрез вградена лента за прогрес.

Платформата е изключително щадяща – тя не изисква регистрация и пази напредъка на всяко дете индивидуално на неговия компютър или телефон.

С този интерактивен подход можем да повишим мотивацията и да направим подготовката за часовете много по-лесна, категорична е Иванка Петрова.