Предстои учението с международно участие „STRIKE BACK 26“

Сухопътните войски ще проведат тактическото учение с бойни стрелби с международно участие „STRIKE BACK 26" в периода от 29 май до 11 юни 2026 г. на Учебен полигон „Корен".

Темата на учението е „Действия на усилен механизиран батальон в отбрана". Основната цел на „STRIKE BACK 26" е повишаването на способностите на щаба и формированията на 42-ри механизиран батальон от състава на 2-ра механизирана бригада – за планиране и провеждане на бойни действия в състава на бригадата в съюзен формат. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

Участват над 1500 военнослужещи с 420 броя бойна и спомагателна техника. Това са сили и средства както от 2-ра механизирана бригада, така и от формирования от Сухопътните войски, Военновъздушните сили, представители от Военномедицинска академия, курсанти от НВУ „Васил Левски", от маневрената рота на ротационния контингент от Сухопътните войски на САЩ на УП „Ново Село", италиански формирования от състава на Многонационалната бойна група на НАТО на територията на Република България и формирования от въоръжените сили на Република Турция и Република Румъния.

Денят за демонстрация на способности, по време на който ще се изпълнят динамичен и статичен показ, ще се проведе на 11 юни в района на УП „Корен".