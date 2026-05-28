Демерджиев за Ерол Мюмюн: Разследването е за длъжностно престъпление по обществена поръчка за над 5 млн. лв.

Полиция днес отведе за разпит кмета на Кърджали Ерол Мюмюн. Той дава обяснения по полицейска преписка. Според вътрешния министър Иван Демерджиев разследването е за длъжностно престъпление по обществена поръчка за над 5 милиона лв., като има данни, че е повлияно при избора на изпълнител, както и за неизвършени от него дейности по проекта.

"Ако не е извършил престъпления или нарушения, кметът на Кърджали няма от какво да се притеснява", уточни Демерджиев, цитиран от Нова тв.

По думите му зам.-окръжният прокурор на Кърджали Дафин Каменов е осуетил процесуални действия в миналото, а има информация, че се е опитал да го направи и сега.

"Апелирам към и.ф. главен прокурор да вземе мерки и да се прилага стриктно закона, да не се затрудняват наказателни производства заради зависимости", заяви Иван Демерджиев.