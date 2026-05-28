ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп отново съди за клевета "Уолстрийт джърнъл" з...

Времето София 27° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22932502 www.24chasa.bg

Демерджиев за Ерол Мюмюн: Разследването е за длъжностно престъпление по обществена поръчка за над 5 млн. лв.

15084
Иван Демерджиев

Полиция днес отведе за разпит кмета на Кърджали Ерол Мюмюн. Той дава обяснения по полицейска преписка. Според вътрешния министър Иван Демерджиев разследването е за длъжностно престъпление по обществена поръчка за над 5 милиона лв., като има данни, че е повлияно при избора на изпълнител, както и за неизвършени от него дейности по проекта.

"Ако не е извършил престъпления или нарушения, кметът на Кърджали няма от какво да се притеснява", уточни Демерджиев, цитиран от Нова тв. 

По думите му зам.-окръжният прокурор на Кърджали Дафин Каменов е осуетил процесуални действия в миналото, а има информация, че се е опитал да го направи и сега.

"Апелирам към и.ф. главен прокурор да вземе мерки и да се прилага стриктно закона, да не се затрудняват наказателни производства заради зависимости", заяви Иван Демерджиев.

Иван Демерджиев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание