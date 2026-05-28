Благомир Коцев: Схемата за Баба Алино е започнала още през 2023 г.

Скандалът около незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна прерасна в открит политически и институционален сблъсък по време на днешното заседание на Общинския съвет.

Кметът Благомир Коцев заяви от трибуната, че схемата около комплекса с десетки незаконни сгради е започнала още през 2023 година – по времето на предишното управление на общината.

По думите му тогава район „Приморски", ръководен от администрация на ГЕРБ, е издал удостоверения за търпимост, чрез които част от строежите фактически са били „узаконени".

Коцев показа снимки и документи, според които през 2023 г. вече е имало изградени основи, бетонни конструкции, готови къщи и масова сеч на дървета в района.

„Три търпимости за 21 къщи са издадени от главния архитект на район „Приморски". Тези документи твърдят, че сградите са съществували преди 2001 година", каза кметът.

Според него това е ключов момент, защото именно строежи, съществували преди 2001 г., могат да получат статут на „търпими" по закона.

Коцев обаче твърди, че реалното строителство е започнало много по-късно.

Кметът заяви още, че инвеститорът е използвал и четири други удостоверения за търпимост, които според общината се отнасят до съвсем различни сгради и терени.

„Това са фалшиви документи, използвани за останалите десетки къщи", каза той.

По думите му така е била изградена „мащабна схема", в която са използвани неверни документи, а впоследствие сградите са били вписвани в кадастъра.

Коцев отправи тежки критики и към държавните институции.

Според него прокуратурата е започнала проверка още през юли 2024 г., но впоследствие преписката е „потънала".

Той заяви, че ДАНС също е събирала документи за дейността на групата КУБ през 2025 г., но не са последвали реални действия.

Кметът коментира и случая с украинския инвеститор, за когото е имало заповед за екстрадиране, която е била отменена.

„Това е прецедент в историята на службите", каза Коцев.

Благомир Коцев призна, че и общината има отговорност по случая и обяви вътрешна проверка в строителния контрол.

„Ще бъде установено дали има умишлено забавяне или бездействие", заяви той.

По думите му първите действия на настоящата администрация започват през 2024 г., когато район „Приморски" констатира 11 незаконни сгради.

Следват проверки, съставяне на актове и опити за спиране на строителството.

Кметът разказа и за съвместна проверка през март 2026 г., при която служители на общината и полицията са били спрени от частна охрана зад масивна ограда около комплекса, а един от охранителите дори е бил арестуван за отказ да допусне проверяващите.

Тогава общината установява пететажна сграда с около 5000 кв. м РЗП, реконструкция на шестетажна сграда, десетки нови къщи и строежи на фундамент.

Коцев постави въпрос и към Агенцията по кадастъра.

„Как се случва така, че тези сгради без никакви строителни книжа се вписват в кадастралната карта?", попита той.

По думите му именно този въпрос е станал причина регионалният министър да поиска оставката на директора на кадастъра.