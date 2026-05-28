Петър Витанов анонсира конституционни промени - поправка на предишните изменения

Председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов анонсира предстоящи промени в Конституцията. Подобна заявка той направи и със старта на 52-ото Народно събрание.

За последно основният закон бе променен през 2023 г.

"Бъдещите конституционни промени ще са свързани с опит за преодоляване на ония дефицити, които създадоха последните промени ( в Kонституцията - б.р.). Как да имаме самочувствието да правим конституционна комисия (по рано от наименованието на парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси отпадна думата "конституционни - б.р.). Витанов цитира Валери Петров и част от неговите "Хвърчащите хора", обвинявайки авторите на предишните конституционните промени, че са поругали паметта на хора като него.

С последните промени в конституцията ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС промениха няколко аспекта. Те ограничиха възможността на президента сам да избира не само служебен премиер, но и членове на временния кабинет. Въведоха и т.нар. домова книга с кратък списък от възможности, между които да се избира за министър-председател. Въведена бе и възможността депутатите да имат двойно гражданство, бяха направени и съдебни реформи, свързани с ВСС.

Настоящият лидер на ПБ и премиер Румен Радев бе президент към онзи момент и оспори пред Конституционния съд част от измененията. Съдебната реформа бе върната от висшите магистрати, но новите разпоредби за служебния кабинет останаха.

Витанов направи анонса за конституционни реформи повече от 3 часа след старта на днешния работен ден за депутатите. В първите си два работни часа днес те приеха зам.-шефовете на парламентарни комисии да са до трима, демографската политика да бъде пренасочена към социалната комисия, както и председателят на НС да има право да се изказва в дебат.