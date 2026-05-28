Обвиниха мъж, ограбил 15-годишна в столичния кв. "Дружба"

Криминално проявен мъж, ограбил непълнолетно момиче, бил задържан след бързата реакция на криминалисти от сектор „Грабежи"-СДВР и техни колеги от Осмо РУ, съобщиха от СДВР.

На 25 май, около 19.00 ч. в полицията се явила майката на жертвата. Тя разказала, че дръзкия грабеж бил извършен към 17.00 ч. на ул. 5002-ра близост до обръщалото на автобус № 604. Извършителят се доближил до девойката и издърпал от ръцете й чанта, съдържаща сумата от 40 евро, мобилен телефон, слушалки и др. вещи, след което избягал към жп линиите.

След подадения в полицията сигнал, криминалисти и разследващи започнали незабавно работа по случай. Много бързо авторът на деянието бил установен, а на следващия ден задържан с полицейска мярка до 24 часа. По случая се води досъдебно производство за грабеж. 23- годишният софиянец е известен на полицията за грабежи, кражби наркотици.

От прокуратурата разказаха подробности. Ограбеното момиче е на 15 години. На 25 май момичето било край спирка на градския транспорт в квартал "Дружба" в София. Обвиняемият ѝ грабнал чантата, в която имало 40 евро, мобилен телефон, ключове и безжични слушалки. Мъжът употребил сила, за да издърпа чантата от рамото на пострадалата.

Н.Я. е осъждан. Предвид възможността да извърши престъпление той е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка "задържане под стража" спрямо обвиняемия.