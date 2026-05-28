В навечерието на 150 години от гибелта на Панайот Волов и Априлската епопея, на 25 май, в Бяла се проведе тържествено честване.

Участие в него взеха кметът на община Шумен проф. Христо Христов, заместник-кметът по образование и култура Даниела Савчева и секретарят на Общината Ирина Кьосева, кметът на община Бяла Димитър Славов, граждани и гости.

Честването започна сутринта в 7:00 ч. от Шумен с щафетно бягане под надслов „Панайот Волов – 150 години безсмъртие“. Участие взеха 12 бегачи от спортния клуб „Ранобудни бегачи“ – Шумен. Те изминаха общо 120 километра до паметника на Волов в Бяла. Инициативата се реализира с подкрепата на Община Шумен.

Спортистите бяха посрещнати от ученици от СУ "Панайот Волов", които също се присъединиха в щафетата до Историческия музей в Бяла.

Програмата продължи с церемония по поднасяне на венци и цветя на паметника на Волов.

Кметът на община Шумен проф. Христо Христов се обърна към присъстващите с думите: "Днес с признателност и уважение почитаме 150 години от гибелта на Панайот Волов - апостол на Априлското въстание, революционер, будител и един от най-смелите синове на България. Името му остава завинаги свързано с онова достойно поколение българи, което поставя свободата на Родината над собствения си живот и превръща любовта към България в дълг, чест и саможертва."

Кметът посочи, че Панайот Волов е сред големите водачи на българската национална революция. Човек с изключителна воля, ярък ум и безрезервна отдаденост към идеала за свободна България.

"Панайот Волов е роден в Шумен. В Шумен е и неговият дом, който и днес пази паметта за него. Пази книгите му, пази работния му кът, пази пушката, с която в Панагюрище е даден знакът на Априлското въстание. Но Панайот Волов не принадлежи само на Шумен. Той принадлежи на България. Принадлежи на онази част от света, която и днес вярва в свободата, в достойнството, в просветлението и в силата на човешкия дух. Защото делото на Волов остава живо навсякъде, където има хора, готови да поставят идеала, честта и Родината над себе си", отбеляза още кметът.

Той посочи, че днес, 150 години по-късно, наш дълг е да пазим тази памет жива. Да помним героите не само с признателност, а и с чувство за отговорност към България. Защото народ, който пази паметта за своите герои, пази и силата на своя дух.

Кметът на Бяла Димитър Славов отбеляза, че за него Панайот Волов е най-известният шуменец и изрази подкрепа за реализиране на подобни инициативи.

Церемонията продължи с песни и стихове, представени от учениците от СУ "Панайот Волов" в Бяла.

След това кметът на Бяла покани гостите да посетят Експо център “Уста Колю Фичето”, където беше представена експозиция и документален филм за построяването на емблематичния мост.