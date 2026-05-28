Локомотивът на пътнически влак за Бургас пламна на гарата в Стралджа (Видео)

Локомотивът на влака от Сливен за Бургас се запали в движение. Тази сутрин при преминаване на пътнически влак № 80141 от в участъка между гарите Зимница и Стралджа в 05:15 ч., локомотивният персонал забелязва гъст дим от подкошовия вентилатор на локомотива.

Предприети са незабавни действия за спиране на влака в гара Стралджа и използване на наличните пожарогасителни средства от влака.

Подаден е сигнал до ГД “Пожарна безопасност и защита на населението”, които са се отзовали на място и са извършили необходимите действия за обезопасяване на локомотива. Пътниците от влака своевременно са изведени от вагоните на композицията на безопасно разстояние от съображения за сигурност, съобщават от БДЖ.

Поради предприетите действия от противопожарната служба е изключено напрежението в контактната мрежа в гара Стралджа.

По тази причина е нарушен графика на влаковете от Бургас за София, както и от Ямбол за Бургас, съобщава бТВ.

За пътниците от влака с авариралия локомотив е осигурен превоз до Бургас с пътническия влак № 80121 от Ямбол за Бургас, с който са отпътували веднага след като е разрешено възстановяването на захранването в контактната мрежа на гара Стралджа от ГД “Пожарна безопасност и защита на населението” и пълното възстановяване на движението на влаковете в участъка.