Терзиев: Ще преговаряме с инвеститорите да намалят обема на сградата в "Младост"

Всичко, което зависи от правомощията на кмета относно намерението за изграждане на 22-етажна сграда в "Младост", аз съм го направил - върнах доклада за ново обсъждане в СОС. Това, което се случи в зала, беше от една страна липса на желание да се изговорят реалните проблеми, от другата беше много популизъм. Оттук нататък разговорът трябва да бъде дали може да се намали предвиденото застрояване там. Това заяви кметът на София Васил Терзиев, след като мнозинството в СОС за втори път гласува доклада, който предвижда изграждане на 22-етажна сграда в "Младост" 3.

Той обясни, че това, което също зависи от неговите правомощия е, да се процедират различни устройствени планове за територията. Над това работели заедно със зам.-кмета по градско планиране и развитие арх. Любо Георгиев.

"Всичко това обаче трябва да бъде направено по начин, по който отговаря на законите и издържа в съда. Защото в залата чухме как било направено в Прага, как било направено във Виена. Да, обаче там е имало градоустройствена мисъл десетилетия наред. Там хората са мислили, когато е правена реституция, когато са правени безобразни заменки, раздавани са общински терени, когато от 100 000 общински жилища сме стигнали до 70000, когато е правен общия устройствен план, когато са гласувани конкретни устройствени планове. Да, не ми харесват. Но не ми харесва и популизмът как трябвало да стане градинка, защото това показва неразбиране как работи градоустройството, какви са отрежданията на общия устройствен план, какъв е пътят да стане градинка, каква е цената? Има ли целесъобразност да бъде градинка на 30 м от калкан и децата да играят на един от най-натоварените булеварди в София? Товяа ли искаме или по-скоро концепцията е да има високи сгради по основните артерии и зад тях да бъде тихо", попита Терзиев.

Той уточни, че разбира протестите на хората, но "част от проблема е, че те биват подхранвани с абсолютно невъзможни неща".

"Разговорът за "Младост" трябва да е дали можем да смъкнем застрояването на тази сграда. Какво трябва да бъде да то? А ние се лашкаме между максималното изпълнение на параметрите, които са зададени и обещанията да бъде градинка. Няма как да се спре строителството в този град, но разговорът може да бъде какво трябва да направим, за да се отпуши трафика? Дали е бул. "Копенхаген", дали други инвестиции. Какво трябва да направим, за да се случат паркове като Източен и "Въртопо"? Как бихме ги финансирали? Къде липсват детски градини? Това е разговорът, който трябва да имаме. Заедно с това за конкретните обекти какво трябва да искаме - повече озеленяване, намаляване на плътността на застрояване, подземни паркоместа, за да има отгоре повече зелена. Това е разговор, който с арх. Георгиев водим с всеки инвеститор. Това е прагматичният подход да подобрим нещата в рамките на това, което имаме като наследство, защото политиката е едно, но реалността на наследството и на инструментите, които имаш, да го промениш, е съвсем друго. Честният разговор с гражданите е, че градът ще се развива. Ние не можем да премахнем частната собственост, не можем да изнесем всички, но можем да спрем откровени безобразия като строеж между четири панелни блока. Това нарушава качеството на живот на всички и не бива да го допускаме", категоричен бе столичният кмет.

Той посочи, че тази сграда е само един от многото обекти по протежението на бул. "Малинов" и трябва да се търси решение като се гледа територията в цялост.

"Пак казвам, проблемът го има, но решението не е такова, каквото се обещава и наистина се надявам за всички подобни казуси и въобще за устройственото планиране да не бъде под формата на политическа кампания, а на загрижено, дългосрочно отношение към гражданите. Това означава всички ние като община, общински съвет, да правим правилните неща, което не винаги се случва, но и да не лъжем софиянци какво може да стане, само защото те искат да го чуят от нас и после да бъдат разочаровани, че то не се случва", обясни кметът и напомни, че все още нито има подписан договор, нито е издадено разрешение за строеж за 22-етажната сграда.