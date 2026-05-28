Съдът отстрани от длъжност кмета на Лом Цветан Петров

Районният съд в Лом отстрани от длъжност кмета на града Цветан Петров по дело, свързано с обвинения за купуване на гласове преди извънредните парламентарни избори.

Съдът даде ход на делото от третия опит, а след заседанието уважи искането на прокуратурата Петров да бъде временно отстранен от поста.

Кметът отказа коментар след края на съдебното заседание.

От защитата му заявиха, че решението ще бъде обжалвано.

Според закона срокът за обжалване е три дни, а делото ще бъде разгледано от Окръжния съд в Монтана още следващата седмица.

Срещу Цветан Петров се води разследване за предполагаемо купуване на гласове преди извънредния парламентарен вот, пише bTV.