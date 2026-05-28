Пепелянка изпълзя до детска площадка в карловски парк (Снимки)

Пепелянка изкара акъла на майки с деца в парка на улица "Водопад" в Карлово. Отровното влечуго се е появило близо до люлките, където хлапетата обичайно играят, съобщават очевидци.

Жена тутакси е подала сигнал на телефон 112 и настоява общината да вземе мерки, тъй като змията може да не е единствена.

"Ужас, не трябва да има в парк такива твари", коментират карловци. И припомнят, че в двора на местната болница тревата е до кръста, а точно там се въдят змии и смоци.

Други пък смятат, че не е голяма драма и ако не закачаш пепелянката, нищо няма да ти направи. Факт е обаче, че това са едни от най-отровните влечуги и ако след ухапване не бъдат взети мерки, изходът е фатален.