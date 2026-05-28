ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Община Русе въведе лилави гривни с QR код за по-го...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22933113 www.24chasa.bg

Пепелянка изпълзя до детска площадка в карловски парк (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

3420
Отровното влечуго се е появило близо до люлките, където хлапетата обичайно играят Снимка: ФБ

Пепелянка изкара акъла на майки с деца в парка на улица "Водопад" в Карлово. Отровното влечуго се е появило близо до люлките, където хлапетата обичайно играят, съобщават очевидци.

Жена тутакси е подала сигнал на телефон 112 и настоява общината да вземе мерки, тъй като змията може да не е единствена. 

"Ужас, не трябва да има в парк такива твари", коментират карловци. И припомнят, че в двора на местната болница тревата е до кръста, а точно там се въдят змии и смоци. 

Други пък смятат, че не е голяма драма и ако не закачаш пепелянката, нищо няма да ти направи. Факт е обаче, че това са едни от най-отровните влечуги и ако след ухапване не бъдат взети мерки, изходът е фатален.

Пепелянката е забелязана в парка под водопада. Снимка: фб
Пепелянката е забелязана в парка под водопада. Снимка: фб

Отровното влечуго се е появило близо до люлките, където хлапетата обичайно играят Снимка: ФБ
Пепелянката е забелязана в парка под водопада. Снимка: фб

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание