Ерол Мюмюн след разпита: Използват МВР за изпълнение на политически цели

Въпреки, че изборите приключиха, състави се кабинет, в България продължават полицейските репресии. За съжаление в България се продължава органите на реда, МВР да се използват за изпълнение на политически цели. Това обяви кметът на Кърджали Ерол Мюмюн, веднага след като излезе от сградата на полицията, където беше разпитван повече от два часа.

По думите на градоначалника в 10.10 часа в кабинета му влезли въоръжени полицаи, които му връчили призовка, според която трябвало да се яви на разпит в 10 часа.

Ерол Мюмюн каза, че е бил разпитван за две обществени поръчки, но не пожела да каже точно за кои.

"Цялата информация я има, тя е публична и може да бъде видяна от всеки, който желае", подчерта кърджалийският кмет.

