Бойко Рашков: ГЕРБ и ДПС прикриваха групировката КУБ в парламента

В прикриване на украинския строител КУБ на незаконния комплекс край Варна обвини ГЕРБ и ДПС депутатът от "Продължаваме промяната" Бойко Рашков.

Той припомни, че в предходния парламент на няколко пъти в дневния ред на комисията за службите беше включване изслушване на тогавашния и.ф. председател на ДАНС Деньо Денев относно дейността на "групировката КУБ" - какво прави в България и с какво се занимава. Това се случваше миналата година от септември до края на декември, когато комисията беше под ротационното председателство на депутат от "Възраждане" - Златан Златанов. Според Рашков е възможно "Възраждане" да са имали изпреварваща информация.

"Всички заседания в частта на изслушването бяха бламирани от представителите на ГЕРБ и ДПС - нито веднъж ние не чухме Деньо Денев. Той се явяваше на заседанията и мълчаливо излизаше без да получим необходимата информация. Тогава нямах обяснение защо е било това поведение на колегите от ГЕРБ и ДПС, сега ми се струва, че се поизясняват причините за това, защото за да прикриваш една групировка, която строи на българска територия без необходимите строителни книжа, подсказва интереси на тези политически партии от групировката", каза пред репортери в парламента Бойко Рашков.

Как така чужда фирма е дошла у нас и строи на българска територия без необходимите документи, попита бившият вътрешен министър. "Да не би това да идва от един друг малко по-сериозен пример, когато се "строеше" една магистрала без строителни книжа по времето на Бойко Борисов", продължи Рашков.

"Възраждане" са повдигали въпроса многократно. Например на 20 февруари Коста Стоянов - депутат от Варна, пише до служебния земеделски министър Иван Христанов, че се изсича вековна гора в местността Баба Алино заради незаконен строеж. Вътре прилага и снимки. Същия въпрос е задал и на 22 май на настоящия министър Пламен Абровски.

Министър Христанов отговаря на Стоянов, че от 2023 до 2025 г. са подадени множество сигнали сходни сигнали във Вашия въпрос чрез приложението "Защити гората", което приложение е за подаване на сигнали от заинтересовани лица до Изпълнителна агенция по горите. Искане за извършване на проверки е постъпило и от страна на икономическа полиция във Варна. Регионалната дирекция по горите е извършила множество проверки по всички подадени сигнали в горски територии – държавна и частна собственост. Проверки са извършвани и по служебно постъпила информация за изготвен проект за подробен устройствен план, план за регулация и застрояване. С този проект се предвижда образуване на урегулирани поземлени имоти с цел реализиране на инвестиционно намерение на юридическото лице, като се засягат и поземлени имоти в горски територии. За тези имоти не са приложени нормативно изискуемите процедури за промяна на предназначението от горска в урбанизирана територия по реда на Закона за горите.

"В края на месец февруари 2026 г. действително е установено извършване на незаконна сеч, включително изкореняване и премахване на дървесна растителност, както и извършено незаконно застрояване в 15 поземлени имота. След всяка от проверките служителите на РДГ – Варна, са съставили констативни протоколи, като за част от извършените нарушения по Закона за горите са съставени актове за установяване на административни нарушения, а сигналът е изпратен до Районна прокуратура град Варна за преценка по наличие на престъпления. Част от засегнатите имоти са с ограничен достъп поради ограждането им от собствениците, което не дава възможност за пряк оглед на място и оценка на щетите върху горската територия", казва Христанов.

На всеки етап от проверките през годините съобразно констатациите РДГ официално са информирали и сезирали всички компетентни институции прокуратурата, МВР, Община Варна, Регионална дирекция за национален строителен контрол, Териториалното поделение на държавно горско стопанство, Североизточно държавно предприятие град Шумен, Регионална инспекция по околната среда и водите град Варна.

Преди това на 1 април по време на дебата в зала Стоянов отново споменава темата: "Вече осми месец българските държавни и местни институции нехаят относно случая на украинската групировка КУБ във Варна?! Знаете много добре, че ние преди седем месеца сме сезирали Главната прокуратура на Република България, сезирали сме ДАНС, сезирали сме министерства и други държавни институции, сезирали сме включително и Община Варна, и там украинската групировка КУБ продължава все още да сече незаконно вековни гори и продължава незаконното строителство във Варна".

Преди това пример има и от 13 февруари: "Ние сме подали сигнал до КПК преди пет месеца. Не знам за каква принуда, на кого от КПК срещу свидетели и така нататък става въпрос, но е факт, че срещу престъпната украинска групировка КУБ във Варна кметът на Варна си мълчи, затваря си очите и КПК не е предприела никакви действия за това".

Сутринта на заседанието на варненския общински съвет кметът Благомир Коцев разказа, че схемата е започнала още през 2023 г. при старото управление на града. Тогава район "Приморски", ръководен от администрация на ГЕРБ, е издал удостоверения за търпимост, чрез които част от строежите фактически са били "узаконени". Коцев показа снимки и документи, според които през 2023 г. вече е имало изградени основи, бетонни конструкции, готови къщи и масова сеч на дървета в района. Според документите сградите са съществували преди 2001 година.